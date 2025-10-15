Valse recensies en onverwachte retourkosten: wat HCC-leden moeten weten over dropshipping

15 oktober 2025, Wijnand van Swaaij

Je bestelt online een mooie lamp of een zomers jurkje bij een Nederlands ogende webshop. De site heeft hoge beoordelingen, de de afbeeldingen van de producten zien er prima uit en de prijs lijkt redelijk. Maar als het product eenmaal binnen is, blijkt de kwaliteit tegen te vallen. Je wilt het terugsturen, en dan begint de ellende pas echt. Steeds meer Nederlanders lopen tegen problemen aan bij zogenoemde dropshippers.

Dit zijn webwinkels die de producten die ze verkopen niet zelf op voorraad hebben, maar rechtstreeks laten verzenden vanuit een leverancier, vaak in China. Dat is op zichzelf niet verboden, maar de praktijk zorgt regelmatig voor misverstanden en nadeel voor consumenten.



Wat is dropshipping precies?

Bij een traditionele webwinkel verkoopt een bedrijf een product dat het zelf inkoopt, opslaat en verzendt. Je weet waar je bestelt en kunt bij problemen terugvallen op de winkel in Nederland of de EU.

Bij dropshipping werkt het anders:

* De verkoper heeft de producten zelf niet in huis.

* Bestellingen worden rechtstreeks doorgestuurd naar een buitenlandse leverancier.

* Producten komen vaak uit Azië, met langere levertijden en weinig controle op kwaliteit.

* Retouren moeten meestal terug naar het buitenland, vaak op kosten van de klant.

* Dropshipping wordt vaak gepresenteerd als ‘slim ondernemen’, maar voor de consument kan het heel nadelig uitpakken.



De risico’s bij dropshipping

De rechtszaken die onlangs zijn gevoerd, laten goed zien waar het misgaat. Kopers dachten te bestellen bij een Nederlandse webshop, maar kwamen bedrogen uit. Drie problemen keren steeds terug:

1. Retourkosten zijn niet duidelijk

Veel consumenten merken pas ná aankoop dat ze bij een dropshipper hebben besteld. Pas bij het retourproces blijkt dat het product naar China moet worden teruggestuurd — vaak voor tientallen euro’s verzendkosten.

Wettelijk moet een webshop vooraf duidelijk vermelden wat de retourvoorwaarden zijn. Die informatie ergens verstoppen in algemene voorwaarden is niet genoeg. Ontbreekt die informatie of is ze misleidend, dan is de consument in het voordeel.

2. Onduidelijke identiteit van de verkoper

Bij sommige dropshippers is niet te achterhalen wie de daadwerkelijke verkoper is. Er ontbreken adresgegevens, een KvK-nummer of een werkend telefoonnummer. Dat is niet alleen vervelend — het is ook in strijd met de wet. Webwinkels in Nederland zijn verplicht die informatie duidelijk en vóór aankoop te vermelden.

3. Nepbeoordelingen

Webwinkels plaatsen regelmatig valse of misleidende recensies om vertrouwen te wekken. Ze gebruiken sterwaarderingen of teksten die niet van echte klanten komen. Vaak wordt zelfs een logo van een bekend beoordelingsplatform getoond zonder dat die score klopt.

Ook dit is verboden: het gebruik van neprecensies staat expliciet op de lijst van oneerlijke handelspraktijken.



Waarom je als consument extra alert moet zijn

Dropshippers richten zich vaak op impulsieve aankopen: producten die er aantrekkelijk uitzien, met grote kortingen en opvallend veel lovende reviews. De kans is groot dat je op dat moment niet controleert wie de verkoper eigenlijk is of waar het product vandaan komt. Omdat de webshop er Nederlands uitziet — inclusief Nederlandse teksten, betaalmethoden en webadres — lijkt er geen vuiltje aan de lucht. Pas bij problemen komt de buitenlandse leverancier in beeld.



Zo herken je dropshipping

Er zijn een paar signalen die erop kunnen wijzen dat je te maken hebt met een dropshipper:

* Geen duidelijk vestigingsadres of contactgegevens

* Lange levertijden (2–4 weken of meer)

* Producten die identiek zijn aan aanbiedingen op platforms als AliExpress of Temu

* Vage retourvoorwaarden of verwijzingen naar buitenlandse adressen

* Extreem hoge reviews die niet lijken te kloppen

Als je één of meer van deze signalen ziet, is extra oplettendheid verstandig.



Wat kun je doen als je bent gedupeerd?

* Bewaar alles: bestelbevestigingen, productpagina’s, e-mails en screenshots.

* Stuur een duidelijke ingebrekestelling: geef aan dat de verkoper niet aan de wettelijke informatieverplichting heeft voldaan of misleidend heeft gehandeld.

* Gebruik je herroepingsrecht: bij online aankopen binnen de EU mag je binnen 14 dagen zonder opgaaf van reden de koop ontbinden.

* Meld de webshop bij ConsuWijzer of ACM: bij herhaalde klachten kan de toezichthouder optreden.

* Betaald via creditcard of PayPal? Dan kun je vaak via een geschillenregeling of terugboekingsprocedure (chargeback) je geld terugvragen.



Tips voor HCC-leden

* Controleer vóór aankoop altijd het retouradres en de contactgegevens.

* Wees kritisch bij onrealistisch hoge klantbeoordelingen.

* Betaal bij voorkeur met een methode waarbij je terugbetaling kunt afdwingen.

* Let op lange levertijden — die verraden vaak een dropshipper.

* Wees extra alert bij webshops die je niet kent.



Samenvatting

Dropshipping is een legale handelsvorm, maar biedt weinig bescherming voor consumenten als webwinkels hun informatieplicht niet nakomen of misleidende praktijken toepassen. Gelukkig biedt de wet in zulke gevallen duidelijke rechten voor consumenten. Wees alert, check de verkoper vóór je bestelt en gebruik je herroepings- en terugboekingsmogelijkheden als het misgaat. Zo voorkom je dat een aantrekkelijke online aanbieding uitloopt op een dure en frustrerende ervaring.



Disclaimer: Dit artikel is informatief en vervangt geen juridisch advies. Voor persoonlijk advies kun je terecht bij ConsuWijzer of een juridisch loket.