Van koffie tot first class: zo kun je in 2025 betalen met Bitcoin, Ether en XRP

8 oktober 2025, Wijnand van Swaaij

Waar cryptobetalingen vroeger vooral iets waren voor techliefhebbers, zien we ze in 2025 steeds vaker in het dagelijks leven terug. Van een kop koffie bij de lokale koffieketen tot een vliegticket naar Dubai: betalen met digitale munten als Bitcoin, Ether en XRP is inmiddels verrassend gewoon geworden.

Wat zijn Bitcoin, Ether en XRP eigenlijk?

Om te begrijpen waarom deze drie munten zo’n grote rol spelen, is het goed om even stil te staan bij de verschillen. Bitcoin (BTC) is de oudste en bekendste digitale munt ter wereld. Het werd in 2009 geïntroduceerd als een alternatief voor traditioneel geld. Bitcoin is geen munt die door een centrale bank wordt uitgegeven, maar wordt “gedolven” via een wereldwijd netwerk van computers. Er zullen nooit meer dan 21 miljoen Bitcoins bestaan, waardoor het vaak wordt gezien als digitaal goud: een schaars en waardevast bezit dat bescherming biedt tegen inflatie.

Ether (ETH) is de munt van het Ethereum-netwerk. Ethereum is meer dan alleen digitaal geld: het is een compleet platform waarop ontwikkelaars apps kunnen bouwen, zogenaamde smart contracts. Die technologie maakt nieuwe toepassingen mogelijk, zoals leningen zonder bank, digitale identiteitskaarten en online stemprocedures. Ether wordt gebruikt om transacties op dit netwerk te betalen.

XRP is weer een andere categorie. Het is geen munt die ontworpen is om in waarde te schommelen, maar juist om razendsnel betalingen over de hele wereld te doen. Waar een internationale bankoverschrijving soms dagen duurt, kan een XRP-transactie binnen enkele seconden worden afgerond. Dat maakt XRP populair bij banken, betaalbedrijven en internationale handelsorganisaties.

Betalen met crypto: van koffie tot fastfood

Wie in 2025 met crypto wil betalen, hoeft niet ver te zoeken. Bij veel koffieketens kun je via platforms zoals Bitrefill of BitPay cadeaubonnen aanschaffen die je met Bitcoin of Ether betaalt. Zo kun je eenvoudig je cappuccino of lunch afrekenen. Ook bij tankstations en gemakswinkels in de Verenigde Staten, zoals Sheetz, is crypto inmiddels ingeburgerd. Zelfs bekende fastfoodketens doen mee. In sommige landen accepteren McDonald’s en Burger King Bitcoin via hun betaalapps, en bij Subway kun je met crypto een broodje bestellen. De Amerikaanse restaurantketen Steak ’n Shake biedt sinds begin 2025 landelijke Bitcoinbetalingen aan en rapporteerde een flinke omzetgroei.

Winkels, webshops en grote merken

Niet alleen cafés en restaurants, maar ook winkels en online platforms zijn om. Bij telecombedrijf AT&T kun je je rekening met Bitcoin betalen, en online winkels zoals Newegg, Overstock en Microsoft accepteren digitale munten voor hun producten en diensten. Ook modehuizen en luxemerken stappen in. Gucci en Ralph Lauren testen in hun flagship stores betalingen met Ether, terwijl je in de Verenigde Staten bij Post Oak Motor Cars een sportwagen kunt kopen met Bitcoin. In Europa kun je via BitCars zelfs klassieke auto’s afrekenen met crypto. Voor webwinkels is de overstap eenvoudiger dan ooit. Platforms zoals Shopify maken het mogelijk om een crypto-betaalknop toe te voegen zonder ingewikkelde techniek. Betalingsdiensten zoals BitPay en Coinbase Commerce zetten de ontvangen cryptomunten direct om in euro’s of dollars, zodat ondernemers geen last hebben van koersschommelingen.

Reizen in stijl met digitale munten

Ook in de reiswereld gaat het snel. Op boekingssites als Travala kun je vluchten, hotels en excursies betalen met Bitcoin, Ether of XRP. Emirates werkt samen met Crypto.com om eersteklas vliegtickets in crypto mogelijk te maken, terwijl AirBaltic al sinds 2014 digitale munten accepteert.

Het platform Alternative Airlines ondersteunt inmiddels betalingen bij meer dan 600 luchtvaartmaatschappijen en accepteert ruim honderd verschillende digitale valuta. Daarmee kun je tegenwoordig letterlijk de wereld rond met je digitale portemonnee.

Waarom dit belangrijk is voor HCC-leden

Voor veel HCC-leden is technologie niet alleen een hobby, maar ook een manier om bij te blijven in een snel veranderende wereld. Het feit dat crypto-betalingen nu ook in de dagelijkse praktijk doordringen, laat zien hoe snel digitale innovaties mainstream worden.

Voor leden die actief beleggen, opent dit ook nieuwe mogelijkheden. Waar Bitcoin en Ether jarenlang vooral werden gezien als speculatieve beleggingen, krijgen ze nu een praktische waarde. Bedrijven die deze munten accepteren, tonen vertrouwen in de technologie. Tegelijkertijd zorgt het toenemende gebruik ervoor dat de onderliggende netwerken sterker worden.

Voor leden die minder met beleggen hebben, is het vooral interessant te zien hoe deze ontwikkeling past binnen een bredere digitalisering van geld. Steeds meer banken en overheden werken aan eigen digitale valuta, terwijl particuliere systemen zoals XRP en Ethereum een parallelle infrastructuur opbouwen. Het is een technologische verschuiving die uiteindelijk iedereen raakt.

Kleine ondernemers en crypto

Ook kleinere ondernemers kunnen profiteren. Wie een eigen webwinkel heeft of diensten aanbiedt, kan zonder veel moeite betalingen in crypto aannemen. Betaalplatforms zetten het bedrag automatisch om in euro’s, zodat de ondernemer geen koersrisico loopt. Er is dus geen noodzaak om “crypto-expert” te zijn: de techniek wordt op de achtergrond geregeld.

De toekomst van betalen

Wat ooit begon als een experiment, is nu een volwaardig alternatief betaalmiddel geworden. Digitale valuta zoals Bitcoin, Ether en XRP vullen het traditionele financiële systeem aan en brengen meer keuzevrijheid voor consumenten en bedrijven.

Voor HCC-leden betekent dit dat de kennis over digitale technologieën relevanter is dan ooit. Of je nu een hobbyist, programmeur of belegger bent, het begrijpen van deze nieuwe vorm van geld hoort bij de digitale vaardigheden van de toekomst.

Van koffie tot first class – betalen met crypto is in 2025 niet langer sciencefiction, maar dagelijkse realiteit.