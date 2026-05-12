Vanaf 1 juli 2026 mogen KPN, Ziggo, Odido etc. je niet meer zomaar bellen

12 mei 2026, Wijnand van Swaaij

Vanaf 1 juli 2026 verandert de Nederlandse telecommunicatiewetgeving ingrijpend voor telecomproviders. Bedrijven zoals KPN, Ziggo en Odido mogen klanten dan niet meer zomaar telefonisch benaderen met speciale aanbiedingen. Tot nu toe gold dat providers bestaande klanten nog wel mochten bellen met aanbiedingen voor abonnementen, verlengingen of extra diensten. Vanaf 1 juli 2026 verandert dat: ook bestaande klanten moeten eerst expliciet toestemming geven voordat een provider hen commercieel mag bellen.

Providers vragen nu massaal toestemming

Omdat telecombedrijven telefonisch contact nog steeds zien als een belangrijk verkoopkanaal, proberen providers momenteel via e-mail toestemming van klanten te verkrijgen. Klanten ontvangen daarom steeds vaker berichten waarin gevraagd wordt of zij benaderd willen blijven worden met aanbiedingen of acties. Zonder expliciete toestemming mogen providers na 1 juli geen commerciële telefoongesprekken meer voeren.

Volgens de Autoriteit Consument & Markt moet die toestemming bovendien aantoonbaar en controleerbaar zijn. Een simpel vooraf aangevinkt hokje is niet voldoende. Providers moeten kunnen bewijzen dat een klant bewust akkoord heeft gegeven, bijvoorbeeld via een verificatielink per sms of een extra bevestiging.

Belangrijke stap tegen telefonische oplichting

De nieuwe regels moeten consumenten niet alleen meer privacy geven, maar ook beter beschermen tegen telefonische fraude en spoofingpraktijken. Veel oplichters doen zich tegenwoordig voor als medewerkers van een provider. Zij proberen slachtoffers onder druk te zetten met verhalen over zogenaamd verlopen contracten, internetproblemen of verplichte overstappen. Vooral ouderen en minder digitaal vaardige gebruikers zijn daar regelmatig slachtoffer van.

Door de nieuwe wet wordt het voor consumenten eenvoudiger om verdachte telefoontjes te herkennen. Krijg je straks een onverwacht commercieel telefoontje van iemand die zegt namens je provider te bellen, terwijl je daarvoor geen toestemming hebt gegeven? Dan is dat een belangrijk waarschuwingssignaal. Zeker wanneer iemand aandringt op snelle beslissingen, persoonlijke gegevens vraagt of dreigt met afsluiting van diensten, is extra voorzichtigheid verstandig. In zulke gevallen is het vaak beter om direct op te hangen en zelf contact op te nemen met de provider via het officiële telefoonnummer of de officiële website.

Wat mag nog wel?

De nieuwe regels betekenen niet dat providers helemaal geen telefonisch contact meer mogen hebben met klanten. Je mag uiteraard nog steeds zelf contact opnemen met je provider met vragen over internet, televisie, telefonie of abonnementen. Tijdens zo’n gesprek mag een provider nog wel een commercieel aanbod doen.

Ook klanttevredenheidsonderzoeken blijven toegestaan, mits deze geen commercieel doel hebben. Zodra een gesprek bedoeld is om producten of diensten te verkopen, gelden de strengere regels wel.

Wat betekent dit voor HCC-leden?

Voor HCC-leden is deze wijziging vooral interessant omdat het opnieuw laat zien hoe wetgeving probeert mee te bewegen met digitale veiligheid en consumentenbescherming. Telefonische fraude blijft namelijk een groot probleem. Criminelen maken steeds vaker gebruik van technieken waarbij telefoonnummers worden vervalst en waarbij overtuigend wordt gedaan alsof iemand namens een bank, provider of overheidsinstantie belt.

De nieuwe regels maken het makkelijker om verdachte telefoontjes te herkennen. Word je na 1 juli 2026 onverwacht gebeld door iemand die zegt namens je provider een aanbieding te hebben, terwijl je daarvoor geen toestemming hebt gegeven, dan is extra waakzaamheid verstandig.

Daarnaast onderstreept deze wijziging hoe belangrijk het is om bewust om te gaan met toestemming voor marketing en gegevensgebruik. Veel mensen geven ongemerkt toestemming via online formulieren, apps of contractwijzigingen zonder precies te weten waarvoor zij akkoord geven.

Binnen HCC blijft daarom aandacht bestaan voor digitale weerbaarheid, privacy en veilig omgaan met online en telefonische communicatie.