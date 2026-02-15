Verplaatsbare taakbalk maakt comeback in Windows 11

Een functie die jarenlang vanzelfsprekend was in Windows lijkt terug te keren: de mogelijkheid om de taakbalk te verplaatsen. Volgens recente berichten werkt Microsoft aan het opnieuw beschikbaar maken van deze optie in Windows 11, mogelijk nog dit jaar. Daarmee komt het bedrijf tegemoet aan een veelgehoorde wens van gebruikers.

Waarom deze functie zo gemist werd

Sinds Windows 95 konden gebruikers zelf bepalen waar de taakbalk stond — onder, boven of aan de zijkanten van het scherm. Met de introductie van Windows 11 verdween die flexibiliteit, wat bij veel gebruikers op kritiek stuitte. Voor sommigen was het een kleine aanpassing, maar voor anderen een belangrijke workflow-functie, bijvoorbeeld bij gebruik van brede monitoren of specifieke werkopstellingen.

Via de Feedback Hub ontving Microsoft tienduizenden verzoeken om de optie terug te brengen. Dat onderstreept hoe belangrijk persoonlijke instellingen blijven, zelfs bij ogenschijnlijk kleine interface-onderdelen.

Wat er mogelijk verandert

Als de functie inderdaad terugkeert, kunnen gebruikers de taakbalk opnieuw vrij positioneren, vergelijkbaar met eerdere Windows-versies. Daarnaast wordt verwacht dat:

* het formaat van pictogrammen weer aanpasbaar wordt;

* functies zoals previews en fly-outs blijven werken, ongeacht de positie;

* de vertrouwde flexibiliteit grotendeels terugkomt.



Ook andere bekende functies uit eerdere Windows-versies keren stap voor stap terug. Zo werd eerder al de weergave van seconden in de klok hersteld en kwam de agenda in het meldingenpaneel terug.

Wat betekent dit voor HCC-leden?

Voor veel HCC-leden, die Windows vaak intensief gebruiken, is dit goed nieuws. Het laat zien dat gebruikersfeedback daadwerkelijk invloed heeft op de ontwikkeling van software. Praktisch gezien betekent het:

* meer ergonomie: je kunt de interface weer aanpassen aan je eigen werkwijze of schermindeling.

* efficiënter werken: vooral bij multi-monitoropstellingen kan een verplaatsbare taakbalk productiviteit verhogen.

* bevestiging van invloed: actieve gebruikersgemeenschappen — zoals die van HCC — laten zien dat feedback loont.



Voor HCC sluit dit mooi aan bij onze focus op gebruiksgemak, digitale vaardigheden en het kritisch volgen van software-ontwikkelingen. Het is een goed voorbeeld van hoe grote technologiebedrijven soms terugkomen op ontwerpkeuzes wanneer gebruikers duidelijk laten horen wat zij belangrijk vinden.

Nog even wachten op bevestiging

Hoewel de berichten wijzen op een introductie mogelijk deze zomer, heeft Microsoft de functie nog niet officieel aangekondigd. Het is dus nog afwachten wanneer en in welke vorm de verplaatsbare taakbalk daadwerkelijk beschikbaar komt.

Zodra er meer duidelijkheid is, houden we je via de HCC-kanalen uiteraard op de hoogte.