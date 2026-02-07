Ga direct naar inhoud

Vivaldi: een Europese browser met eigen koers in het AI-tijdperk

Terwijl grote technologiebedrijven hun webbrowsers steeds vaker uitrusten met ingebouwde AI-assistenten, kiest de Europese browser Vivaldi bewust voor een andere benadering. Niet meer automatisering en dataverzameling, maar juist meer controle voor de gebruiker. Voor veel HCC-leden is dat een interessante ontwikkeling: wat betekent deze keuze voor privacy, gebruiksgemak en digitale zelfstandigheid?

Tot slot
In een tijd waarin browsers steeds slimmer en tegelijk steeds bemoeizuchtiger worden, kiest Vivaldi voor een andere koers. Niet de gebruiker aanpassen aan de software, maar de software aanpassen aan de gebruiker. Voor HCC-leden die privacy, vrijheid en technische controle belangrijk vinden, sluit die visie naadloos aan bij de kernwaarden van de vereniging.

