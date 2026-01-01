Volgers zijn minder belangrijk dan ooit: het algoritme bepaalt wat je ziet

Het aantal volgers op sociale media lijkt steeds minder relevant te worden. Waar influencers jarenlang werden afgerekend op hun bereik en volgersaantallen, stellen social-media-experts nu dat die cijfers hun betekenis grotendeels hebben verloren. Niet het publiek dat je hebt opgebouwd, maar het algoritme bepaalt of jouw content daadwerkelijk wordt gezien.

Volgens experts die hierover spraken met TechCrunch is 2025 het jaar waarin algoritmes definitief de overhand hebben genomen. Sociale platforms tonen content steeds vaker los van wie iemand volgt. In plaats daarvan bepalen engagement, kijktijd en interactie wat boven komt drijven. Hoe goed of creatief je post ook is: zelfs je trouwste volgers krijgen het niet automatisch te zien.

Nieuwe strategieën voor creators

Dat dwingt creators om hun aanpak te veranderen. Sommigen kiezen er juist voor om kunstmatige intelligentie te vermijden en zich nadrukkelijk ‘menselijk’ en authentiek te presenteren. Anderen doen het tegenovergestelde en gebruiken AI-video’s, synthetische stemmen of automatisch gegenereerde formats om zichzelf opnieuw uit te vinden en beter aan te sluiten op wat het algoritme beloont. Ook samenwerkingen met merken staan onder druk. Veel creators verdienen een commissie op basis van producten die zij aanbevelen. Maar als het algoritme hun content minder vaak toont, is de vraag of hun publiek die aanbevelingen überhaupt nog ziet. In sommige gevallen verdwijnen creators zo ver uit beeld dat zelfs bestaande volgers afhaken.

Vertrouwen groeit, zichtbaarheid daalt

Toch is het beeld niet alleen negatief. Uit onderzoek van Northwestern University blijkt dat het vertrouwen in creators juist is toegenomen. Vergeleken met vorig jaar ligt dat vertrouwen 21 procent hoger. Een mogelijke verklaring is dat, in een wereld vol AI-content, echte mensen en herkenbare persoonlijkheden meer waardering krijgen. Tegelijkertijd ontstaat er een nieuw probleem: fans kunnen hun favoriete creators steeds moeilijker vinden. Dat leidt tot een groeiende behoefte aan community-achtige platforms, waar creators hun publiek rechtstreeks bereiken. Denk aan abonnementsmodellen zoals bij OnlyFans, maar dan zonder de nadruk op erotiek. Het draait hier vooral om exclusieve content, directe interactie en het omzeilen van het algoritme.

‘Knipselen’ als noodgreep

Om toch zichtbaar te blijven, grijpen sommige creators naar opvallende methodes. Een daarvan is ‘knipselen’ (clipping): het laten maken van korte fragmenten of schermopnames van hun eigen video’s, die vervolgens opnieuw worden gedeeld op sociale media. Soms worden hier zelfs tieners of andere freelancers voor ingehuurd. Bekende namen als Drake en Kai Cenat zouden deze tactiek inzetten om hun bereik te vergroten. Door dezelfde content in aangepaste vorm opnieuw te verspreiden, hopen creators het algoritme te slim af te zijn en toch weer op te duiken in de feeds van gebruikers.

Een andere kijk op ‘social’

Voor HCC-leden laat deze ontwikkeling vooral zien hoe fundamenteel sociale media zijn veranderd. Het draait allang niet meer om wie je volgt, maar om wat het systeem op dat moment relevant vindt. Volgers zijn daarmee minder een garantie voor bereik en meer een symbolische waarde geworden.



In een steeds minder ‘sociale’ social-media-wereld zoeken creators en gebruikers nieuwe manieren om elkaar te vinden. Of dat nu via communities, abonnementen of creatieve omwegen gebeurt: duidelijk is dat het klassieke idee van volgers tellen zijn beste tijd heeft gehad.