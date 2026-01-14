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Voorlopig goed nieuws voor online shoppers: geen extra Nederlandse toeslag op pakketjes van buiten de EU

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HCC
Winkelwagentje op toetsenbord van een laptop. Op scherm van laptop een online shop

Wie regelmatig iets bestelt bij webshops buiten de Europese Unie, zoals bij populaire Chinese platforms, kan voorlopig opgelucht ademhalen. De aangekondigde extra Nederlandse toeslag op pakketjes van buiten de EU gaat er voorlopig niet komen. Het demissionaire kabinet heeft besloten hiervan af te zien, onder meer omdat buurlanden Belgie en Frankrijk een vergelijkbare nationale maatregel ook niet invoeren.

De maatregel was bedoeld om de sterk gestegen kosten bij de Nederlandse douane te compenseren. Door de explosieve groei van kleine pakketjes uit landen als China moet de douane steeds meer zendingen controleren, terwijl daar tot nu toe nauwelijks extra inkomsten tegenover staan. Met een nationale toeslag hoopte Nederland die kosten deels terug te verdienen.

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