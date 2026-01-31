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VS wil social media controleren bij ESTA-aanvraag: wat betekent dat voor HCC-leden?

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HCC
ESTA op smartphone, op achtergrond Brooklyn Bridge in New York City

Wie naar de Verenigde Staten wil reizen zonder visum, moet vooraf een ESTA-aanvraag doen. Dat lijkt een eenvoudige formaliteit, maar daar komt mogelijk binnenkort een nieuwe, ingrijpende stap bij: het delen van je socialmedia-geschiedenis. De internationale reisbranche waarschuwt dat dit grote gevolgen kan hebben voor het toerisme naar de VS.

Miljoenen reizigers dreigen weg te blijven

De rest van dit artikel is alleen beschikbaar voor HCC-leden.

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HCC blijft deze ontwikkelingen volgen en informeert leden over de gevolgen voor privacy, digitale veiligheid en internationale mobiliteit.

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