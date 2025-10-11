HCC waarschuwt: medicijnen online bestellen via buitenlandse artsen kan levensgevaarlijk zijn!

11 oktober 2025, Wijnand van Swaaij

Zonder huisarts, zonder recept, zonder controle, en toch zware medicijnen in huis hebben. Dat blijkt tegenwoordig kinderlijk eenvoudig. Steeds meer websites bieden de mogelijkheid om via een buitenlandse arts online recepten te krijgen en zware pijnstillers en andere medicijnen naar Nederland te laten versturen. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) slaat alarm: Doe het niet. De risico’s voor je gezondheid kunnen groot zijn.

Als HCC vinden wij het belangrijk om onze leden hiervoor nadrukkelijk te waarschuwen. Dit is géén onschuldig online aankoopje, maar kan serieuze gevolgen hebben voor je gezondheid — of zelfs je leven.



1. Kinderlijk eenvoudig, maar gevaarlijk

Het bestellen van zware medicijnen via buitenlandse websites verloopt vaak via een eenvoudig stappenplan:

* Je vult een online vragenlijst in over je gezondheid.

* Je ontvangt een recept van een buitenlandse arts, zonder gesprek of identiteitscontrole.

* De medicijnen worden vervolgens via een online apotheek in een ander EU-land naar Nederland verstuurd.

* Je haalt het pakket gewoon af bij een pakketpunt.

Er is geen persoonlijk contact, geen dossiercontrole en geen arts of apotheker die meekijkt. Wat in Nederland streng gereguleerd is, kan via buitenlandse online routes moeiteloos worden omzeild.



2. Waarom bepaalde medicijnen niet vrij verkrijgbaar zijn

Er is een reden waarom bepaalde medicijnen alleen op recept verkrijgbaar zijn. Ze kunnen:

* Ernstige of gevaarlijke bijwerkingen veroorzaken.

* Een wisselwerking aangaan met andere medicijnen die je gebruikt.

* Tot schade aan je gezondheid leiden bij verkeerd gebruik of verkeerde dosering.

* Een bekend voorbeeld is diclofenac, een middel dat de bloeddruk kan verhogen en dat hoog staat op de lijst van zogenaamde ‘vermijdbare ziekenhuisopnames’.



Dit alles kan veroorzaken dat veel mensen in het ziekenhuis kunnen belanden door verkeerd gebruik van dit middel.

Ook middelen als tramadol (een zware pijnstiller) en antibiotica worden via dit soort buitenlandse websites aangeboden. Juist bij antibiotica brengt verkeerd gebruik extra risico’s met zich mee: bacteriën kunnen resistent worden, waardoor infecties moeilijker of zelfs niet meer te behandelen zijn.



3. Geen controle, geen bescherming

In Nederland schrijft een arts medicijnen pas voor na een zorgvuldige afweging:

* Wat is je medische voorgeschiedenis?

* Gebruik je andere medicijnen die gevaarlijke combinaties kunnen veroorzaken?

* Is het middel medisch echt nodig?

* Bij buitenlandse online artsen ontbreekt deze controle volledig.

Daardoor loop je het risico om middelen te gebruiken die:

* Niet geschikt of zelfs gevaarlijk voor je zijn.

* De werking van andere medicijnen beïnvloeden.

* Ernstige schade kunnen aanrichten zonder dat je het doorhebt.



4. Wettelijke lacune

In Nederland is de verkoop van zware medicijnen zonder recept verboden. Maar als de arts en apotheek zich in een ander EU-land bevinden, kan de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) daar op dit moment nauwelijks tegen optreden. De wetgeving in andere EU-landen verschilt sterk. In sommige landen is online voorschrijven veel minder streng gereguleerd. Daardoor is het mogelijk om vanuit Nederland zulke middelen te bestellen. Het verschil met België is opvallend: daar gelden wel strengere regels, waardoor deze praktijken aan banden worden gelegd. In Nederland ontbreekt die mogelijkheid nu nog grotendeels.



5. Gevaren voor jouw gezondheid én die van anderen

Het gebruik van medicijnen die zonder toezicht zijn voorgeschreven, brengt aanzienlijke risico’s met zich mee:

* Je loopt kans op ernstige bijwerkingen.

* Je arts en apotheker weten niet dat je deze middelen gebruikt.

* De kans op gevaarlijke combinaties en doseringsfouten neemt sterk toe.

* Je kunt niet rekenen op begeleiding of controle als er iets misgaat.

* Bij antibiotica is er bovendien een groter probleem: onjuist gebruik leidt tot resistentie.

Daardoor verliezen deze middelen hun werking, wat wereldwijd al tot ernstige gezondheidsproblemen leidt.



6. Niet te verwarren met herhaalrecepten

Het is belangrijk om onderscheid te maken: dit gaat níet over het online aanvragen van een herhaalrecept bij je eigen huisarts of apotheek. Het gaat om situaties waarbij buitenlandse artsen, zonder echte medische beoordeling, recepten afgeven voor zware middelen die vervolgens via buitenlandse apotheken naar Nederland worden gestuurd. Dat gebeurt volledig buiten je eigen zorgverleners om. Zij hebben dan geen zicht meer op welke middelen je gebruikt, wat een groot gezondheidsrisico oplevert.



7. Tips voor HCC-leden

Omdat veel HCC-leden digitaal vaardig zijn en regelmatig online bestellen, willen we hier nadrukkelijk voor waarschuwen. Bij medicijnen gelden andere regels en risico’s dan bij gewone online aankopen.

* Koop nooit zware medicijnen via buitenlandse websites, ook niet als het goedkoop en makkelijk lijkt.

* Vertrouw alleen op recepten van je eigen arts of een erkende Nederlandse apotheek.

* Laat je niet misleiden door websites die beweren dat een simpele vragenlijst voldoende is.

* Wees alert op bijwerkingen of klachten en raadpleeg altijd je eigen huisarts of apotheker.

* Houd rekening met het risico van oncontroleerbare wisselwerkingen met andere medicijnen.

* Besef dat verkeerd gebruik van antibiotica ook risico’s oplevert voor anderen.

* Waarschuw mensen in je omgeving — vooral wie online snel vertrouwen heeft in professionele ogende sites.



8. Vooruitblik en regelgeving

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd pleit voor strengere wetgeving en meer handhaving, naar Belgisch voorbeeld. Ook op Europees niveau groeit de aandacht voor dit probleem. Mogelijk volgt in de toekomst een verbod of strengere controle op de online verkoop van receptplichtige medicijnen. Tot die tijd ligt de verantwoordelijkheid vooral bij burgers zelf. En dus ook bij ons, als digitaal vaardige gebruikers, om alert te blijven en deze praktijken te mijden.



Conclusie

Zware medicijnen online bestellen via buitenlandse artsen is eenvoudig, maar levensgevaarlijk. Er vindt geen echte medische beoordeling plaats, er is geen toezicht en geen bescherming. Wat op het eerste gezicht handig lijkt, kan leiden tot ernstige bijwerkingen of ziekenhuisopnames.

Ons advies aan alle HCC-leden: doe dit niet!!!!

Vertrouw alleen op je eigen huisarts en erkende apotheken in Nederland. De veiligheidsmaatregelen die we hier hebben, bestaan niet voor niets. Wees alert, bescherm jezelf én anderen.



Disclaimer

Dit artikel is bedoeld als algemene voorlichting voor HCC-leden en andere lezers.HCC geeft geen medisch advies en is geen zorgverlener. Raadpleeg altijd een arts of apotheker bij medische vragen of klachten. Gebruik nooit medicijnen die via buitenlandse websites zijn besteld zonder professioneel advies. Deze informatie is gebaseerd op de actuele situatie per oktober 2025.