Wanneer een zak chips een wapen wordt: zeven hilarische én alarmerende AI-misstappen in 2025

7 november 2025, Wijnand van Swaaij

In 2025 zagen we opnieuw dat zelfs de meest geavanceerde systemen van Kunstmatige intelligentie verrassend vaak de plank misslaan. Van een snack-zak die wordt aangezien voor een pistool tot een zelfrijdende auto die een trein negeert, mislukte algoritmes krijgen dit jaar hun eigen ‘Darwin Awards’. Het verhaal is zowel hilarisch als scherp: technologie is indrukwekkend, maar zonder menselijk toezicht kan zelfs een chipzak aanleiding geven tot paniek.

Lees verder op de website van HCC!ai.