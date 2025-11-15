Wereldwijde internetuitval: wat gebeurt er als Nederland en Vlaanderen ineens offline gaan?

15 november 2025, Wijnand van Swaaij

We merken het soms nauwelijks, maar elke seconde van de dag hangen we aan een digitale navelstreng. Bankieren, e-mails, OV-informatie, streaming, werk, zorg, zelfs onze thermostaat: vrijwel alles draait via het internet. Maar stel dat het op een ochtend in heel Nederland en Vlaanderen of zelfs wereldwijd in een klap verdwijnt. Geen wifi, geen 4G of 5G, geen Google, geen WhatsApp, nergens verbinding.

Het klinkt als een rampenfilm, maar het is een relevant gedachte-experiment. Niet omdat de kans op een totale wereldwijde uitval groot is – integendeel – maar omdat onze afhankelijkheid groter is dan ooit. Kleine storingen komen immers wél voor, met soms enorme impact. Wat gebeurt er dus als een groot incident plaatsvindt? En hoe voorbereid zijn wij in Nederland?

Dit artikel schetst een realistisch scenario, met inzichten voor HCC-leden over digitale weerbaarheid en praktische stappen die je nú al kunt zetten.

Het internet is geen wolkje

Veel mensen denken bij “internet” aan iets ongrijpbaars, alsof het in de lucht hangt. In werkelijkheid is het een gigantisch netwerk van glasvezelkabels, routers, datacenters en onderzeese verbindingen – fysieke infrastructuur die verrassend kwetsbaar kan zijn. Nederland is daarin een wereldwijd knooppunt. Met de AMS-IX in Amsterdam hebben we één van de drukste internetknooppunten ter wereld. Daarnaast lopen er tientallen internationale glasvezels via Noord-Holland en Groningen de zee in. Een flink deel van de Europese datastromen komt door Nederland heen.

Dat maakt ons belangrijk – en kwetsbaar. Een kapotte routerconfiguratie of menselijke fout kan grote stukken van het web verstoren. Dat gebeurde ook in Nederland:

* Oxxio-storing (2019): verkeerd ingestelde DNS-servers legden digitale diensten plat.

* NL-Alert faalde (2012, 2015, 2022): een storing in mobiele netwerken verhinderde noodberichten.

* KPN-hack (2012): het volledige netwerk liep risico door een 17-jarige hacker.

Geen van die situaties veroorzaakte een totale digitale blackout, maar ze tonen aan hoe snel het mis kan gaan.

De eerste uren: Nederland in verwarring

Je wordt wakker – geen wifi. Je smartphone toont “geen service”. De router knippert vreemd. Je denkt nog: “dan maar 4G”, maar ook dat werkt niet. Op de radio melden nieuwslezers dat er mogelijk een grote internationale storing is. In Nederland gebeurt vervolgens dit:

1. Betalingsverkeer valt stil

*PIN-betalingen via Maestro, Debit Mastercard en iDEAL werken niet.

* AH, Jumbo en Lidl kunnen geen transacties verwerken

* Contant geld wordt ineens cruciaal, maar veel mensen hebben niets in huis.

* Geldautomaten werken beperkt omdat veel ervan via beveiligde internetlijnen worden aangestuurd.

2. OV-informatie valt weg

De treinen rijden meestal door – maar:

* NS-app werkt niet meer.

* Reisinformatie op perrons valt weg.

* OV-chipkaarttransacties kunnen haperen.

Een déjà-vu van de “treinchaos” van 2022, toen het gehele NS-proces door een IT-storing stilviel.

3. Slimme huizen lopen vast

Nederland heeft relatief veel slimme apparatuur:

* cloudthermostaten (zoals Google Nest)

* slimme lampen

* beveiligingscamera’s

* slimme deursloten

Een deel blijft lokaal werken; veel echter niet. Je kunt de kachel niet hoger zetten, en sommige alarmsystemen schakelen in ‘offline-modus’ of gaan zelfs af.

4. Werk en onderwijs komen tot stilstand

Na een uur ziet men op kantoor:

* e-mail komt niet binnen

* Jitsi/Teams/Zoom werkt niet

* servers reageren niet

* cloudbestanden zijn onbereikbaar

Werken “zoals vroeger” is voor de meeste bedrijven simpelweg geen optie meer.

Dag twee: paniek maakt plaats voor improvisatie

Wanneer duidelijk wordt dat het geen korte storing is, ontstaan grotere problemen:

1. Logistiek loopt vast want Nederland draait op just-in-time bevoorrading. Zonder internet:

* distributiecentra weten niet wat waar moet heen

* vrachtwagens krijgen geen digitale routes

* supermarkten krijgen geen leveringsinfo

* apotheken ontvangen geen medicijnbestellingen

2 Media verandert:

* Geen streaming, geen social media, geen pushmeldingen.

* Maar: radio blijft werken.

Sterker nog: de overheid kan burgers via FM en DAB+ goed bereiken.

3. Burgers schakelen om

Mensen gaan:

* contant geld zoeken

* briefjes ophangen

* lokale informatiepunten opzetten

* bellen met vaste lijnen

* papieren agenda’s gebruiken

Veel HCC-leden zullen herkennen hoe snel we terugvallen op “de oude methoden” – die nog steeds uitstekend functioneren.

Wat werkt nog wel?

1. Radio en televisie

Traditionele omroepen gebruiken niet het internet, maar kabel, ether en satelliet.

2. Gedeeltelijk mobiel netwerk

Zolang masten stroom hebben, kunnen ze BASIC spraakverkeer uitvoeren.

Mobiele data werkt echter nauwelijks zonder de centrale internetknooppunten.

3. Satellietdiensten

Denk aan: maritieme communicatie, luchtvaart, satelliettelefoons. individuele systemen zoals Iridium of Starlink. Maar: ook Starlink heeft grondstations nodig; het is geen magische oplossing.

4. Lokale computernetwerken

Een NAS in huis werkt nog steeds.

Een interne server op kantoor kan vaak lokaal blijven draaien.

Hoe realistisch is een totale wereldwijde uitval?

Eerlijk antwoord: niet erg.

Het internet is ontworpen zonder ‘centrale uit-knop’. Dat maakt het robuust.

Maar regionale of nationale uitval? Die kans is reëel. Mogelijke oorzaken:

1. Cyberaanval op kritieke infrastructuur

Bijvoorbeeld ransomware of aanvallen op routers.

Nederlandse waterbedrijven en gemeenten zijn regelmatig doelwit.

2. Foutieve software-update

Herinner je de wereldwijde CrowdStrike-crash (2024) die miljoenen Windows-systemen platlegde.

Dat kan ook met netwerkapparatuur gebeuren.

3. Beschadiging van onderzeese kabels

In 2022 raakten drie Noord-Europese kabels tegelijkertijd beschadigd.

In 2023 gebeurde iets soortgelijks bij Frankrijk en Spanje.

4. Extreme zonne-storm

Zonneactiviteit kan satellieten verstoren en transmissienetwerken ontregelen.

Wat betekent dit voor HCC-leden?

Digitale veerkracht is niet alleen iets voor bedrijven of overheden. Ook thuis kun je enorm veel problemen voorkomen met enkele eenvoudige gewoontes.

1. Bewaar belangrijke bestanden ook lokaal

Maak een offline backup op een externe schijf. Gebruik een NAS voor lokale opslag. Download belangrijke documenten (ID-scans, verzekeringen, wachtwoorden) encrypted naar een offline medium.

2. Noteer noodinformatie op papier:

Telefoonnummers van familie, Polisnummers, zorggegevens, Noodnummers (huisarts, 112 kan overbelast raken), Adressen van belangrijke locaties

3. Zorg dat je wat contant geld in huis hebt

PIN werkt niet bij grote storingen.

4. Leer basiskennis van offline functioneren

Navigeren zonder apps, papieren agenda/kaart, apparaten handmatig instellen, alternatieve communicatie gebruiken (bijv. portofoons)

5. Weet hoe je router, modem en hardware lokaal functioneren

Veel HCC-leden weten dit al – en kunnen anderen helpen in noodsituaties.

De les: de wereld stopt niet, maar wordt trager

Bij een grote internetstoring vallen geen vliegtuigen uit de lucht en stopt de samenleving niet volledig – maar het ritme verandert abrupt. Het wordt stiller, langzamer, minder efficiënt. Mensen grijpen terug op oude gewoonten, en dat werkt verrassend goed.

Zodra het internet terugkomt – en dat gebeurt vrijwel altijd binnen uren of dagen – pakken we massaal onze telefoons en ademen we opgelucht uit. Maar het besef dat onze afhankelijkheid enorm is, blijft hangen.

Digitale onafhankelijkheid is geen nostalgie, maar noodzaak. Een paar eenvoudige voorbereidingen maken een wereld van verschil. HCC-leden kunnen daar het voortouw in nemen: kennis delen, anderen helpen en zelf net iets beter voorbereid zijn dan de gemiddelde Nederlander.

Want één ding is zeker: de wereld vergaat niet als het internet uitvalt.

Maar hij verandert wél – al is het maar even – in een wereld zonder verbinding.