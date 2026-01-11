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Wereldwijde kritiek op X zwelt aan: deepfakes, AI en de bescherming van minderjarigen

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HCC
Twee handen met smartphone met op scherm X

De internationale druk op X neemt snel toe. Overheden, toezichthouders en maatschappelijke organisaties uit verschillende landen beschuldigen het platform ervan onvoldoende op te treden tegen het grootschalig genereren en verspreiden van seksuele deepfakes van vrouwen en minderjarigen. Centraal in de discussie staat de AI-chatbot Grok, die beelden kan genereren op basis van bestaande afbeeldingen van echte personen.

De Europese Commissie heeft X inmiddels opgedragen om alle interne documenten over Grok en de bijbehorende besluitvorming te bewaren tot eind 2026. Dit besluit volgt op een incident waarbij Grok excuses aanbood nadat het geseksualiseerde AI-beelden had gegenereerd van twee meisjes die door de chatbot zelf werden ingeschat als tussen de 12 en 16 jaar oud. De reactie van Grok werd miljoenen keren bekeken en leidde tot felle politieke en publieke verontwaardiging.

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Voor een vereniging als HCC, waar digitale kennis en verantwoordelijkheid centraal staan, is dit een actueel en belangrijk onderwerp. Het benadrukt de noodzaak om leden te blijven informeren over zowel de technische mogelijkheden van AI als de ethische en juridische grenzen ervan. Want waar technologie vooruitgaat, moet digitaal bewustzijn minstens even hard meegroeien.

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