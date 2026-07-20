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Wim Hendriks benoemd tot penningmeester van HCC

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HCC

De Ledenraad van HCC heeft op zaterdag 11 juli 2026 ingestemd met een wijziging in de portefeuilleverdeling binnen het Hoofdbestuur. Met ingang van deze datum is Wim Hendriks benoemd tot penningmeester van het Hoofdbestuur. Met de benoeming van Wim Hendriks tot penningmeester krijgt hij binnen het Hoofdbestuur de bestuurlijke verantwoordelijkheid voor de financiële portefeuille van HCC.

Wim is binnen HCC al nauw betrokken bij de financiële en organisatorische processen van de vereniging. Vanuit die betrokkenheid en zijn kennis van de financiële administratie kan hij in zijn nieuwe bestuurlijke rol een belangrijke bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling en financiële continuïteit van HCC.

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