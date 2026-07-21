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HCC!hobbynet
Windows 11 krijgt flinke zomerupdate: dit zijn de belangrijkste nieuwe functies
21 juli 2026,
Redactie
Microsoft heeft de verplichte juli-update voor Windows 11 uitgebracht. Naast de maandelijkse beveiligingspatches bevat de update ook een reeks nieuwe functies die eerder alleen beschikbaar waren voor testers. Zo introduceert Microsoft een nieuwe hersteloptie, verbeteringen voor Windows Update, Bluetooth en Verkenner, en diverse optimalisaties onder de motorkap. Lees welke vernieuwingen de update precies met zich meebrengt en waarom deze release meer is dan een reguliere Patch Tuesday-update.
Het complete bericht lees je op de website van PC-Active.
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