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Woensdag 14 januari in Delft: presentatie LibreOffice

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HCC
Logo LibreOffice

Ontdek wat LibreOffice allemaal voor jou kan betekenen en laat je verrassen door de kracht, veelzijdigheid en vrijheid van dit moderne kantoorpakket! LibreOffice is een uitgebreid, gratis en open-source kantoorpakket dat beschikbaar is voor Windows, macOS en Linux. Het vormt een volwaardig alternatief voor Microsoft Office. LibreOffice biedt alles wat je nodig hebt voor dagelijks gebruik, studie of werk.

Het pakket bestaat uit verschillende onderdelen:
Writer voor tekstverwerking, Calc voor spreadsheets, Impress voor presentaties, Draw voor tekeningen en schema’s, Base voor databases en Math voor het maken van formules.

LibreOffice kan uitstekend overweg met Microsoft Office-bestanden zoals Word-, Excel- en PowerPoint-documenten. Je kunt bestaande bestanden probleemloos openen, bewerken en opslaan. Daarnaast maakt LibreOffice gebruik van het open en toekomstvaste ODF-bestandsformaat, wat zorgt voor maximale compatibiliteit en onafhankelijkheid van leveranciers.

Een zeer belangrijk voordeel is dat LibreOffice volledig offline werkt. Er zijn geen advertenties, geen cloudverplichting en geen abonnementskosten. Je installeert het één keer en kunt er direct mee aan de slag. Dankzij regelmatige updates en een grote, actieve gemeenschap van ontwikkelaars en gebruikers wordt het pakket continu verbeterd en uitgebreid. Dat maakt LibreOffice een betrouwbare en duurzame keuze voor thuisgebruikers, scholen, verenigingen en organisaties.

Tijdens deze presentatie nemen we je stap voor stap mee in de mogelijkheden van LibreOffice. Je krijgt een goed beeld van wat het pakket kan, hoe het in de praktijk werkt en waarom steeds meer mensen bewust kiezen voor vrije en open software. Er is volop ruimte voor herkenbare voorbeelden en praktische uitleg.

De presentatie wordt verzorgd door Ruuth Brouwer, die zijn kennis en ervaring graag met je deelt.

Inloop: vanaf 13:15 uur
Start presentatie: 13:30 uur

Locatie:
HCC Delft – Het Voorhof
Herman Gorterhof 165
2624 XL Delft

Kom langs, laat je inspireren en ontdek hoe prettig, krachtig en toekomstgericht werken met LibreOffice kan zijn. Iedereen is van harte welkom!

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