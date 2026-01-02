Ga direct naar inhoud

33 K Leden

26 interessegroepen

18 Regio's

20+ Ledenvoordelen

Contact

Webmail

Zoeken

Let op dit moment is inloggen niet mogelijk.

Woensdag 7 januari 2026 in Ede: Digitale vakantiebeurs

Deel dit artikel

Artboard Created with Sketch. Artboard 6

,

HCC
Man en vrouw nog in eigen huis al blij met geboekte vakantie

Denk je al na over je vakantie in 2026? Zie je jezelf al aan zee, in de bergen, op een stedentrip of juist midden in de natuur? Maak van die eerste plannen iets bijzonders en verander je vakantievoorbereiding in een echt HCC-festijn. Niet alleen leuk, maar ook slim en handig!

Een digitale vakantiebeurs, gewoon in Ede
Je hoeft dit keer niet naar een grote beurs of ver weg te reizen. In Ede kun je terecht voor een digitale versie van de vakantiebeurs. Geen stapels folders, maar een inspirerende middag waarin je ontdekt hoe je met moderne digitale hulpmiddelen jouw ideale vakantie samenstelt. Alles draait om het slim gebruiken van je smartphone, tablet of computer.

Slim plannen met je smartphone, tablet en computer
Tijdens deze bijeenkomst ligt de nadruk op het praktisch gebruiken van digitale middelen. Hoe vind je verrassende bestemmingen die écht bij jou passen? Welke websites helpen je bij het vergelijken van accommodaties, vluchten of treinreizen? En welke apps zijn handig voor routes, openbaar vervoer, weer, eten en activiteiten ter plekke? Je krijgt duidelijke uitleg en concrete voorbeelden, zodat je beter overzicht houdt en met meer vertrouwen keuzes maakt. Zo voorkom je keuzestress en haal je meer uit je vakantievoorpret.

Neem je laptop of tablet mee en ga zelf aan de slag
Neem vooral je laptop of tablet mee. Na de pauze ga je namelijk direct zelf aan de slag. Je past de tips meteen toe en ontdekt hoe eenvoudig het kan zijn om digitaal je vakantie voor te bereiden. Er is volop ruimte om vragen te stellen, dingen uit te proberen en ervaringen te delen met anderen. Zo leer je niet alleen van de uitleg, maar ook van elkaar. Dat maakt deze middag extra waardevol en interactief.

Samen plannen is leuker
Maak er gerust een gezellig uitje van en neem je partner of huisgenoot mee. Samen plannen maken, ideeën vergelijken en direct dingen uitzoeken zorgt voor leuke gesprekken en nieuwe inspiratie. Bovendien weet je zeker dat jullie straks allebei enthousiast zijn over de gekozen bestemming en aanpak.

Ga naar huis met inspiratie en praktische tips
Aan het einde van de middag ga je naar huis met meer dan alleen mooie plannen. Je hebt praktische tips over websites en apps die je echt gaat gebruiken, handige inzichten om slimmer te zoeken en meer vertrouwen in digitale hulpmiddelen. Of je nu al ervaren bent met online plannen of juist nog wat onzeker: deze HCC-middag geeft je een stevige en inspirerende basis voor jouw vakantie in 2026.

Kortom: laat je inspireren, leer bij en maak van je vakantievoorbereiding een leuk en leerzaam HCC-festijn.

Vorige blogpost

Actueel

Warning: getimagesize(images/shutterstock_2653665669.jpg): Failed to open stream: No such file or directory in /disk/site/hcc.nl/landelijk/hccnl/www/templates/hccfenix/html/mod_articles_latest/default.php on line 52

Warning: Trying to access array offset on false in /disk/site/hcc.nl/landelijk/hccnl/www/templates/hccfenix/html/mod_articles_latest/default.php on line 52
alt="Klant die smartphone vasthoudt, nieuwe mobiele telefoon vergelijkt en kiest in elektronicawinkel">

Nieuws

Goedkope smartphones verdwijnen langzaam uit de winkels

28 juli 2026

Warning: getimagesize(images/shutterstock_1558262039.jpg): Failed to open stream: No such file or directory in /disk/site/hcc.nl/landelijk/hccnl/www/templates/hccfenix/html/mod_articles_latest/default.php on line 52

Warning: Trying to access array offset on false in /disk/site/hcc.nl/landelijk/hccnl/www/templates/hccfenix/html/mod_articles_latest/default.php on line 52
alt="In een vliegtuig zet iemand zijn of haar telefoon op vliegtuigstand">

Nieuws

Vliegtuigstand: achterhaalde regel of nog altijd verstandig?

27 juli 2026

Warning: getimagesize(images/2026/07/popi-image-23392.jpg): Failed to open stream: No such file or directory in /disk/site/hcc.nl/landelijk/hccnl/www/templates/hccfenix/html/mod_articles_latest/default.php on line 52

Warning: Trying to access array offset on false in /disk/site/hcc.nl/landelijk/hccnl/www/templates/hccfenix/html/mod_articles_latest/default.php on line 52
alt="Magazijn (foto: Pixabay)">

Nieuws

Achter de schermen van webshops: zo komen bestellingen razendsnel thuis

24 juli 2026

Warning: getimagesize(images/2026/07/pexels-john-giannis-tekeridis-21837-15374539.jpg): Failed to open stream: No such file or directory in /disk/site/hcc.nl/landelijk/hccnl/www/templates/hccfenix/html/mod_articles_latest/default.php on line 52

Warning: Trying to access array offset on false in /disk/site/hcc.nl/landelijk/hccnl/www/templates/hccfenix/html/mod_articles_latest/default.php on line 52
alt="Bezorger van Thuisbezorgd op de fiets">

Nieuws

Consumentenbond eist compensatie voor verborgen kosten bij Thuisbezorgd

24 juli 2026

Warning: getimagesize(images/2026/07/geralt-glut-of-money-432688_1280.jpg): Failed to open stream: No such file or directory in /disk/site/hcc.nl/landelijk/hccnl/www/templates/hccfenix/html/mod_articles_latest/default.php on line 52

Warning: Trying to access array offset on false in /disk/site/hcc.nl/landelijk/hccnl/www/templates/hccfenix/html/mod_articles_latest/default.php on line 52
alt="Geld">

Nieuws

Europese Commissie legt Google 890 miljoen euro aan DMA-boetes op

24 juli 2026

'Meld je aan voor de nieuwsbrief'

'Abonneer je nu op een of meerdere van onze nieuwsbrieven en blijf op de hoogte van onze activiteiten!'

Aanmelden