Zaterdag 14 maart in Hooglanderveen: Workshop HCC!ai over veilig werken met AI

AI biedt talloze mogelijkheden om ons dagelijks leven te vergemakkelijken. Helaas gaan deze ontwikkelingen ook gepaard met nieuwe veiligheidsgevaren. Als je bewust bent van de vele dreigingen, kun je jezelf zowel thuis als op de werkvloer beter beschermen. Zo voorkom je niet alleen dat je slachtoffer wordt van cybercriminelen, maar bescherm je jezelf ook tegen de gevolgen van menselijke fouten, zoals je onoplettendheid.

HCC!ai organiseert daarom een interactieve workshop voor álle leden, ongeacht je huidige kennis of ervaring met AI. In één dag krijg je de kennis en inzichten die nodig zijn om digitaal veiliger te werken.

Ochtendprogramma: De wereld van AI-dreigingen

In de ochtend geeft Peter Rong, ICT-docent en expert op het gebied van Cybersecurity, een boeiende presentatie over de vele aspecten van veilig werken met AI. Hij neemt ons mee in de belangrijkste digitale dreigingen van dit moment. Hierbij komen de volgende thema's aan bod:

Specifieke AI-dreigingen: Datalekken, privacyschending, desinformatie en oplichting via AI-technologie (zoals deepfakes en malafide nepnieuws).

klassieke gevaren: Malware, ransomware, phishing, social engineering, zwakke wachtwoorden en de kwetsbaarheid van slimme apparaten op je thuisnetwerk.

De menselijke factor: Dreigingen komen niet altijd van buitenaf. Soms is het ons eigen gedrag—zoals onoplettendheid, ongeduld of een blind vertrouwen in AI—dat ons kwetsbaar maakt. We bespreken ook de manipulatieve of verslavende kant van sommige AI-apps.

Rechten en regelgeving: Hoe beschermen nationale en Europese overheden ons? En welke tools heb je zelf in handen om kritisch te blijven en, indien nodig, een klacht in te dienen bij toezichthouders?

Middagprogramma: Zelf aan de slag

Na de presentatie in de ochtend gaan we in de middag praktisch aan het werk in twee groepen: de groep ‘Praktisch gebruik van AI-tools’ en de groep ‘Experimenteren met AI-agent’.

Aan de hand van gerichte vragen verdiepen we ons in deze groepen verder in de materie. Er is volop ruimte om eigen kennis en ervaringen te delen, zodat we optimaal van elkaar kunnen leren. Daarna ronden we de workshop af met een plenaire sessie onder leiding van Peter. Hierin bespreken we de belangrijkste resultaten, inzichten en eventuele openstaande vragen uit de groepen.

Blijf nieuwsgierig en kritisch!

In een tijd waarin het steeds moeilijker wordt om echt van nep te onderscheiden, is oplettendheid essentieel. Mis deze kans niet om jezelf digitaal weerbaar te maken tegen de dreigingen van nu en de toekomst.

Datum: Zaterdag 14 maart 2026

Tijd: 11.00 – ca. 15.30 uur

Locatie: De Dissel, Disselplein 6 in Hooglanderveen