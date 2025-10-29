Zaterdag 8 november presentatie: Maak kennis met Google Gemini, NotebookLM en AI-agent

29 oktober 2025, Wijnand van Swaaij

Wees nieuwsgierig - AI is ook voor senioren. Maak kennis met Google Gemini, NotebookLM en AI-agent.Artificiële intelligentie is niet alleen iets voor jongeren of werkenden. Ook senioren kunnen er volop van profiteren - thuis, onderweg of online. AI is overal: in je telefoon, bij de klantenservice, in de zorg, het onderwijs en zelfs in je auto. Het helpt je om het leven makkelijker, veiliger en leuker te maken. Door een beetje te begrijpen hoe AI werkt, houd je zelf de regie. Je leert handige hulpmiddelen te gebruiken, zoals spraakassistenten, vertaalapps en slimme apparaten. En je herkent beter wanneer iets niet klopt, bijvoorbeeld bij nepberichten of valse telefoontjes. Zo blijf je digitaal zelfstandig en goed beschermd. Wees nieuwsgierig, stel vragen en durf te experimenteren. AI is er voor iedereen die zijn leven wil verrijken en meedoen in de moderne samenleving.

De werkgroep AI-gebruik van de interessegroep AI, organiseert maandelijks bijeenkomsten voor jong en oud, het is laagdrempelig en er is geen (technische) voorkennis vereist. Wees nieuwsgierig, volg de ontwikkelingen en neem deel aan deze maandelijkse bijeenkomsten.

Ochtendsessie

Na een korte informatieronde over de recente AI-ontwikkelingen, zal Hans Beers - geassisteerd door Gemini - een presentatie geven, waarbij hij ons zal meenemen in een reis naar de fascinerende wereld van Google, voorbij de Google-zoekmachine naar de nieuwe generatie van AI-tools zoals Gemini, deep research en de NotebookLM.

Google's Gemini en NotebookLM kunnen je dagelijks leven makkelijker maken en verrijken je kennis. Gemini is een persoonlijke slimme hulp om teksten, e-mail of zelfs gedichten op te stellen en beantwoordt al je vragen op allerlei gebieden in je eigen taal. Het beschikt over een spraak- en beeldherkenning, zodat je gewoon kunt praten of een foto kunt laten analyseren.

Leer de deep research-functionaliteit van Gemini kennen, waar je complexe onderzoeksvragen kunt stellen. Het systeem doorzoekt websites, documenten en zelfs multimedia (afbeeldingen/video's) om relevante, actuele informatie te verzamelen. En redeneert iteratief. Met NotebookLM als je digitale onderzoeksassistent, kun je het lezen van lange teksten achterwege laten. Upload de documenten (pdf's, webpagina's, zelfs YouTube-links) en NotebookLM maakt snelle, duidelijke samenvattingen, een mind map of zelfs een podcast. Hierdoor kun je snel en direct je eigen documenten bevragen en analyseren. Stel vragen en je krijgt antwoorden met citaten – betrouwbaar en uit je eigen materiaal.

Middagsessie (nieuw)

Bij voldoende belangstelling zal voortaan de middagsessie uit twee vaste groepen bestaan.Deelnemers kunnen in de middagsessie – afhankelijk van hun belangstelling - kiezen uit twee groepen. De eerste groep: ‘Praktisch gebruik van AI-tools’, zal zich bezighouden met het praktisch en eenvoudig gebruik van AI-tools, zoals ChatGPT, Google Gemini, tools om teksten, video en audio te genereren of om video te bewerken. De tweede groep: ‘Experimenteren met AI-agent’ , is bedoeld voor leden die meer uitdaging willen hebben. Deze groep zal zich bezighouden met het experimenteren en bouwen van AI-agents.

AI-agent is een intelligent systeem, dat de omgeving observeert en interpreteert, zelfstandig beslissingen kan nemen en autonoom acties kan uitvoeren, zonder tussenkomst van een mens, wel binnen vooraf gestelde doelen. Eenvoudige AI-agents voor thuisgebruik, zoals om je huis te automatiseren of om te gebruiken als AI-assistent kun je zelf bouwen.

Iedereen is aan deze inspirerende bijeenkomst van harte welkom. En als je je laptop meeneemt kun je in de middag meteen aan de slag gaan.

Zaterdag 8 november 11:00 tot 16:00 uur

De Dissel

Disselplein 6

3829 MD Hooglanderveen