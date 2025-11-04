Ga direct naar inhoud

Waar kan ik de Sandbox van Windows 11 vinden?

HCC

Windows 11 schijnt over een zogeheten Sandbox te beschikken, waarmee je veilig kunt computeren. Klopt dat? En dan nog iets: ik kan die Sandbox nergens vinden. Kunnen jullie helpen? Johan de R.

De Sandbox van Windows 11 is een functie waarmee je een tijdelijke, geïsoleerde desktopomgeving kunt starten. Het is vergelijkbaar met een virtuele machine, maar dan zonder dat je die zelf (ingewikkeld) hoeft in te stellen.

Wanneer je de Sandbox opent, draait deze in een schone staat, volledig gescheiden van je hoofdbesturingssysteem. Dit is handig om onbetrouwbare bestanden te testen, onveilige software uit te proberen of gewoon iets te experimenteren zonder dat je je zorgen hoeft te maken over de gevolgen voor je systeem. Zodra je de Sandbox sluit, worden alle wijzigingen en bestanden die je erin hebt gemaakt, verwijderd.

Of je de Sandbox kunt installeren, hangt af van de Windows 11-versie die je hebt, maar je gaat in ieder geval naar Start, Instellingen, Systeem en Optionele onderdelen. Klik dan op Meer Windows-functies. Het venster Windows-onderdelen in- of uitschakelen verschijnt vervolgens. Ga op zoek naar de optie Windows Sandbox en laat die optie installeren.

Na het opnieuw starten van Windows 11 vind je dan de optie Windows Sandbox ergens in het Start-menu. Als je vervolgens die Sandbox laat starten, dan is het hele concept in één keer duidelijk en begrijpelijk. Probeer het maar eens!

Vraag 60396 afbeelding 1

Hier is te zien hoe je de Sandbox van Windows 11 kunt installeren


Vraag 60396 afbeelding 2

Voilà. De Windows Sandbox is te vinden in het Start-menu van Windows 11

