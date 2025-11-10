Ga direct naar inhoud

33 K Leden

26 interessegroepen

18 Regio's

20+ Ledenvoordelen

Contact

Webmail

Zoeken

Actie banner

Let op dit moment is inloggen niet mogelijk.

Vraag van de week - Waarom krijg ik steeds meer meldingen in Windows 11?

Deel dit artikel

,

HCC

Het lijkt wel alsof ik steeds meer meldingen krijg van Windows 11. Ook meldingen van allerlei programma's waarmee ik niets te maken wil hebben. Hoe kom ik van die meldingen af? Rishi A.

Ja, dat is een juiste observatie. Naarmate je meer apps installeert, krijg je ook meer meldingen. Soms zijn die meldingen ter zake doende, maar vaker heb je helemaal niets aan die meldingen. En dat stoort!

Welnu, voor jouw probleem is er een handige oplossing die je door Windows 11 zelf al wordt aangereikt. Ga naar Start, Instellingen, Systeem en Meldingen. Het is nu mogelijk om (boven in beeld) alle meldingen uit te schakelen.

Maar dat zou onhandig zijn, want er zijn natuurlijk meldingen die je niet wilt missen! Geen nood, want (onder in beeld) kun je per afzonderlijke app instellen of je erdoor gestoord wilt kunnen worden. Op die manier kun je een gerichte keuze maken.

Zo krijg je bijvoorbeeld wel een melding van Outlook maar geen reclame afkomstig via een webbrowser...

Vraag 60422 afbeelding 1

Last van al die meldingen binnen Windows 11? Schakel ze gewoon heel gericht uit

Vorige blogpost

Actueel

Warning: getimagesize(images/2025/11/cyborg-8829739_1280.jpg): Failed to open stream: No such file or directory in /disk/site/hcc.nl/landelijk/hccnl/www/templates/hccfenix/html/mod_articles_latest/default.php on line 52

Warning: Trying to access array offset on false in /disk/site/hcc.nl/landelijk/hccnl/www/templates/hccfenix/html/mod_articles_latest/default.php on line 52
alt="Humanoïde robot ">

Nieuws

Presentatie eerste Russische humanoïde robot gaat niet helemaal goed

12 november 2025

Warning: getimagesize(images/2025/11/teacher-3765909_1280_1.jpg): Failed to open stream: No such file or directory in /disk/site/hcc.nl/landelijk/hccnl/www/templates/hccfenix/html/mod_articles_latest/default.php on line 52

Warning: Trying to access array offset on false in /disk/site/hcc.nl/landelijk/hccnl/www/templates/hccfenix/html/mod_articles_latest/default.php on line 52
alt="Leraar bij een digibord">

Nieuws

Digiborden: de technische evolutie van klassiek schoolbord naar interactief touchscreen

12 november 2025

Warning: getimagesize(images/2025/11/ransomware-2321110_1280_1_1.jpg): Failed to open stream: No such file or directory in /disk/site/hcc.nl/landelijk/hccnl/www/templates/hccfenix/html/mod_articles_latest/default.php on line 52

Warning: Trying to access array offset on false in /disk/site/hcc.nl/landelijk/hccnl/www/templates/hccfenix/html/mod_articles_latest/default.php on line 52
alt="Onherkenbare cybercrimineel">

Nieuws

Nederlanders openen online de deur voor criminelen

12 november 2025

Warning: getimagesize(images/2025/11/logo-2582755_1280.png): Failed to open stream: No such file or directory in /disk/site/hcc.nl/landelijk/hccnl/www/templates/hccfenix/html/mod_articles_latest/default.php on line 52

Warning: Trying to access array offset on false in /disk/site/hcc.nl/landelijk/hccnl/www/templates/hccfenix/html/mod_articles_latest/default.php on line 52
alt="Logo Wikipedia">

Nieuws

Wikipedia eist eerlijke bijdrage van AI-giganten

12 november 2025

Warning: getimagesize(images/2025/11/windows-829948_1280_1.jpg): Failed to open stream: No such file or directory in /disk/site/hcc.nl/landelijk/hccnl/www/templates/hccfenix/html/mod_articles_latest/default.php on line 52

Warning: Trying to access array offset on false in /disk/site/hcc.nl/landelijk/hccnl/www/templates/hccfenix/html/mod_articles_latest/default.php on line 52
alt="Windows-logo">

Nieuws

Nieuwe Windows 11-preview brengt slimmere widgets en sneller systeemherstel

12 november 2025

'Meld je aan voor de nieuwsbrief'

'Abonneer je nu op een of meerdere van onze nieuwsbrieven en blijf op de hoogte van onze activiteiten!'

Aanmelden