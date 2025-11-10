Vraag van de week - Waarom krijg ik steeds meer meldingen in Windows 11?

10 november 2025, Marco Mekenkamp

Het lijkt wel alsof ik steeds meer meldingen krijg van Windows 11. Ook meldingen van allerlei programma's waarmee ik niets te maken wil hebben. Hoe kom ik van die meldingen af? Rishi A.

Ja, dat is een juiste observatie. Naarmate je meer apps installeert, krijg je ook meer meldingen. Soms zijn die meldingen ter zake doende, maar vaker heb je helemaal niets aan die meldingen. En dat stoort!

Welnu, voor jouw probleem is er een handige oplossing die je door Windows 11 zelf al wordt aangereikt. Ga naar Start, Instellingen, Systeem en Meldingen. Het is nu mogelijk om (boven in beeld) alle meldingen uit te schakelen.

Maar dat zou onhandig zijn, want er zijn natuurlijk meldingen die je niet wilt missen! Geen nood, want (onder in beeld) kun je per afzonderlijke app instellen of je erdoor gestoord wilt kunnen worden. Op die manier kun je een gerichte keuze maken.

Zo krijg je bijvoorbeeld wel een melding van Outlook maar geen reclame afkomstig via een webbrowser...

