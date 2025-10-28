Was mijn installatie wel een schone installatie?

28 oktober 2025, Redactie

Na de upgrade van Windows 10 naar Windows 11 leek alles naar wens te werken. Maar gaandeweg treden er steeds meer foutjes op die mij doen vermoeden dat deze worden veroorzaakt door achtergebleven Windows 10-restjes. Ik zou dan ook een schone installatie van Windows 11 willen uitvoeren. Mag dat? Kan dat? Jelmer van M.



Even goed en speciaal gevraagd: Windows 11 is netjes geïnstalleerd? Dus inclusief een keurige activering?

Altijd controleren of Windows 11 netjes is geactiveerd





Ga naar Start, Instellingen, Systeem en Activering om dat te weten te komen. Als Windows 11 netjes is geactiveerd, dan is je computer bekend bij Microsoft en dat betekent dat Windows 11 opnieuw mag en kan worden geïnstalleerd, zonder dat je dan achteraf tegen activatieproblemen oploopt. Ga naar Start, Instellingen, Systeemherstel, PC opnieuw instellen. Kies vervolgens voor Alles verwijderen. Daarna laat je gebeuren wat er moet gebeuren, met na verloop van wat tijd een schone Windows 11-computer als resultaat.

Hier kies je voor 'Alles verwijderen' om dan een echt schone Windows 11-installatie te starten