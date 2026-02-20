Voor elk wat wils op de HCC!regiodag

Op donderdag 5 maart 2026 barst het los in Wijkcentrum Peelo - t Markehuus! De allereerste HCC!regiodag van 2026 biedt een gratis te bezoeken dag vol inspiratie, praktische tips en boeiende presentaties voor iedereen die zich wil verdiepen of wil laten informeren in de nieuwste digitale trends en technieken. Digitale veiligheid, digitale nalatenschap, Linux en de Cloud, APK voor Windows en de onmisbare menselijkheid in een wereld vol AI en digitale verandering zijn de onderwerpen die aan de orde komen. Naast deze lezingen presenteren een aantal HCC!Interessegroepen zich met hun specifieke expertise.

Door de inzet van een speciale bus van Drenthe Tours is er een vlotte verbinding gegarandeerd vanaf het NS Station Assen, om 10 uur en om 13 uur, naar Wijkcentrum Peelo. Vanaf het Wijkcentrum terug naar het NS Station om 12:30 uur en om 17:00 uur. Wil je van deze bus gebruikmaken? Vul dan dit formulier in.

Overigens is het wijkcentrum goed te bereiken per auto, met twee ruime parkeerterreinen nabij.

Digitale Veiligheid en Criminaliteit

De bekende politieman Sybren van der Velden Walda zal een presentatie geven over digitale veiligheid, babbeltrucs en nepagenten. Hij zal tekst en uitleg geven over deze groeiende vormen van (online) oplichting.

Digitale Nalatenschap

Wat te doen met sociale media, mobiele telefoon en computer wanneer iemand is overleden? Sander van der Meer zal een tweetal presentaties verzorgen over ‘Digitale Nalatenschap.’ Zijn bedrijf Digital Life Legacy -het kennis- en expertisecentrum voor de digitale nalatenschap- helpt nabestaanden, notariaat en uitvaart- en (na)zorgprofessionals met toegang tot apparatuur en dierbare digitale data van overleden familieleden.

Linux en de Cloud

Linux wordt wel als een hele goede vervanging van Windows gezien. Het kan uiteraard omgaan met de Cloud. Hierdoor is migreren van een Windows omgeving naar Linux makkelijker.

APK voor Windows

Met je auto is het al heel lang de gewoonste zaak van de wereld dat er regelmatig een technische APK-controle moet worden uitgevoerd. Nu is dat bij computers niet verplicht, maar wel nuttig om zo nu en dan (afhankelijk van de mate van gebruik) een flinke controle en schoonmaak uit te voeren.

Computers worden op den duur door ‘vervuiling’ langzamer en de acties in de lezing zijn een prima middel om dit (gedeeltelijk) te verhelpen. De APK helpt ook bij het bijhouden van nieuwe softwareversies, nieuwe stuurprogramma’s, het opruimen van vervuiling door gebruik van en aanpassing aan nieuwe inzichten.

Menselijkheid blijft onmisbaar in een wereld vol AI en digitale verandering

AI schrijft teksten, analyseert data en automatiseert complete banen. Maar er blijft één vraag over: wat blijft er van jou over, als technologie bijna alles kan? Kelly van der Minne geeft hierop een antwoord.

Met haar achtergrond als psycholoog en ondernemer laat zij zien dat juist de vaardigheden die we vaak ‘soft’ noemen, onze hardste troef worden. Empathie, charisma, lef, creativiteit en zelfbewustzijn: dat zijn de skills die je niet kunt automatiseren en die in de toekomst hét verschil maken tussen middelmatigheid en impact.

Naast deze presentaties zullen een aantal interessegroepen van HCC zich presenteren: HCC!3d, HCC!modelbaanautomatisering, HCC!drones, HCC!flightsimulator, HCC!genealogie, HCC!domotica, HCC!apple, HCC!hobbynet en HCC!ijssellanden.

HCC!regiodag Noord Nederland 2026 – dé digitale informatiedag vol verrassingen! Kijk op hcc.nl/regiodag voor alle informatie.