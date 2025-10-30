De geschiedenis van accu- en batterijtechnologie: van Volta tot het elektrische tijdperk

30 oktober 2025, Marco Mekenkamp

De laatste vijftig jaar zijn er enorm veel ontwikkelingen geweest op computer- en elektronicagebied. Ik ga je aan de hand van een serie artikelen meenemen door die periode vol ontwikkelingen, vreemde uitvindingen, verdwenen merken en nog veel meer. Vandaag in deel 27 van De geschiedenis van: accu- en batterijtechnologie.

We denken er tegenwoordig zelden bij na, maar zonder batterijen zou de moderne wereld stilvallen. Ze voeden alles: van afstandsbedieningen tot elektrische auto’s, van pacemakers tot smartphones. In een samenleving die steeds meer draait op mobiliteit en draadloze technologie, is de batterij letterlijk de stille motor van vooruitgang. De geschiedenis van de batterij is het verhaal van twee eeuwen innovatie, chemische verfijning en de onophoudelijke zoektocht naar meer energie in minder ruimte.

De vonk van het begin

De oorsprong van de batterij gaat terug tot het jaar 1800. De Italiaanse natuurkundige Alessandro Volta bouwde toen wat we nu de Voltaïsche stapel of de zuil van Volta noemen: een stapeling van koperen en zinken schijfjes, gescheiden door met zout water bevochtigde doekjes. Wanneer de boven- en onderkant met een draad werden verbonden, ontstond een constante elektrische stroom. Tot die tijd was dat onmogelijk. Eerder kon men wel statische elektriciteit opwekken, maar niet een gestage stroom leveren.

De uitvinding sloeg in als een bliksemschicht in de wetenschappelijke wereld. Voor het eerst werd duidelijk dat elektriciteit niet enkel een natuurverschijnsel was, maar ook een beheersbare energiebron. De eenheid van elektrische spanning, de volt, is sindsdien naar Volta genoemd. Zijn stapel vormde de basis voor alle latere batterijtechnologie: twee verschillende metalen in een geleidende vloeistof, waarbij chemische reacties elektrische energie vrijmaken.

Wat is eigenlijk een batterij? Een batterij bestaat uit één of meer elektrochemische cellen. Elke cel heeft een anode (negatieve elektrode), een kathode (positieve elektrode) en een elektrolyt dat ionen tussen beide geleidt. Tijdens ontlading verplaatsen elektronen zich via een extern circuit van anode naar kathode, waardoor elektrische stroom ontstaat. Wanneer een batterij herlaadbaar is, kan die reactie met een externe stroombron worden omgekeerd, en dat maakt van een batterij een accu. Een ‘batterij’ in de volksmond is dus vaak een hele reeks cellen in één behuizing.

De negentiende eeuw: van experiment tot industrie

Na Volta’s ontdekking begon een eeuw van verfijning. In 1836 introduceerde de Britse scheikundige John Frederic Daniell een verbeterde batterij, de Daniell-cel of het Daniell-element, die minder corrosie en stabielere spanning bood. Ze werd al snel gebruikt in telegraafsystemen, waarmee kilometerslange communicatielijnen konden worden gevoed. Eigenlijk was dit de eerste praktische toepassing van chemische energieopslag.

In 1866 ontwierp de Fransman Georges Leclanché een batterij met een zink-anode en een mangaanoxide-kathode, gescheiden door een oplossing van ammoniumchloride. Deze cel vormde de basis voor de zogeheten zink-koolstofbatterij, die later de standaard zou worden in talloze huishoudelijke apparaten.

Nog belangrijker was de ontdekking van Gaston Planté in 1859. Hij vond de lood-zuuraccu uit, de eerste herlaadbare batterij ter wereld. Door de elektroden om te keren met een externe stroombron kon de chemische reactie worden teruggedraaid. Dat betekende dat energie niet alleen kon worden opgewekt, maar ook opgeslagen en opnieuw gebruikt. Tot op de dag van vandaag vormt diezelfde technologie het hart van vrijwel elke autoaccu.

De twintigste eeuw: draagbaar en betrouwbaar

Met de komst van de industriële productie en de opmars van consumentenelektronica groeide de vraag naar kleinere, veiligere en krachtigere energiebronnen. De oude vloeibare elektrolyten maakten plaats voor pasta’s en vaste stoffen: de geboorte van de droge cel, veiliger en praktischer in gebruik.

In 1899 ontwikkelde de Zweed Waldemar Jungner de nikkel-cadmiumaccu (NiCd), een herlaadbare batterij die decennialang de standaard bleef voor draagbare apparatuur. Later, in de jaren tachtig van de vorige eeuw, werd deze vervangen door nikkel-metaalhydride (NiMH), dat milieuvriendelijker was en een hogere capaciteit bood.

Een ander hoogtepunt was de introductie van de alkalinebatterij in 1955, ontwikkeld door het Amerikaanse bedrijf Eveready. Dankzij een chemische samenstelling van zink en mangaanoxide in een alkalische omgeving leverde deze batterij aanzienlijk meer energie en ging ze langer mee, vooral bij lage temperaturen. De AA- en AAA-cellen die we vandaag nog gebruiken, stammen direct af van deze innovatie.

De lithiumrevolutie

De echte revolutie begon in de jaren zeventig met het element lithium. Lithium is een van de lichtste metalen, en het reageert sterk met andere stoffen, waardoor het ideaal is voor energieopslag. De eerste lithiumbatterijen waren echter niet oplaadbaar: ze gebruikten zuiver lithium als anode, wat ze instabiel en gevaarlijk maakte.

Pas in de jaren tachtig wisten onderzoekers als John Goodenough, Stanley Whittingham en Akira Yoshino lithium veilig te combineren in een herlaadbaar systeem. Hun werk resulteerde in de lithium-ionaccu, waarbij lithiumionen tussen twee lagen materiaal heen en weer bewegen in plaats van dat er metallisch lithium wordt gevormd.

Toen Sony in 1991 de eerste commerciële lithium-ionaccu introduceerde, was dat het begin van een nieuw tijdperk. Draagbare elektronica – laptops, camcorders en later mobiele telefoons – konden ineens dagenlang zonder stopcontact. De energiedichtheid was ongekend hoog, het gewicht laag en het aantal laadcycli aanzienlijk. Het was een triomf van toegepaste chemie, bekroond met de Nobelprijs voor de Scheikunde in 2019 voor de drie grondleggers.

De Nobelprijs voor de lithium-ionaccu In 2019 ontvingen John Goodenough (toen 97 jaar oud), Stanley Whittingham en Akira Yoshino de Nobelprijs voor de Scheikunde. Hun afzonderlijke bijdragen vormden samen de moderne lithium-ionaccu. Whittingham legde in de jaren zeventig de basis met titaniumdisulfide, Goodenough ontdekte dat kobaltoxide de spanning verdubbelde, en Yoshino ontwierp een veilige, commercieel bruikbare cel. Hun werk maakte het mogelijk dat miljarden mensen dagelijks draadloos communiceren.

Het digitale tijdperk

Aan het begin van de eenentwintigste eeuw was de batterij niet langer een hulpbron, maar een voorwaarde. Smartphones, laptops, elektrische fietsen en auto’s vereisten steeds meer capaciteit, betrouwbaarheid en veiligheid. Fabrikanten verbeterden de bestaande lithiumtechnologie met lithium-polymeeraccu’s (Li-Po), waarbij een vaste gel als elektrolyt wordt gebruikt. Dat maakte dunnere, flexibelere ontwerpen mogelijk en dat is essentieel voor de hedendaagse elektronica.

Tegelijkertijd groeide het bewustzijn van de nadelen. Lithium-ionaccu’s zijn gevoelig voor oververhitting en kunnen, bij verkeerd gebruik, gevaarlijk zijn. Daarom ontwikkelden producenten geavanceerde Battery Management Systems (BMS) die spanning, temperatuur en laadcyclus continu bewaken. De batterij werd niet alleen slimmer, maar ook veiliger.

De vraag naar grondstoffen zoals lithium, kobalt en nikkel leidde tot geopolitieke spanningen. Deze metalen worden slechts in een handvol landen gewonnen, vaak onder zware omstandigheden. Daardoor werd de accu niet alleen een technologische uitdaging, maar ook een morele en economische.

Waarom accu’s verouderen Elke oplaadbare batterij slijt. Bij elk laad- en ontlaadproces bewegen ionen tussen anode en kathode. Na honderden cycli ontstaan microscopische oneffenheden en neerslagen die de doorgang van ionen belemmeren. Het gevolg: minder capaciteit, langere laadtijden en uiteindelijk verminderde prestaties. Temperatuur speelt een grote rol: hoge hitte versnelt veroudering. Daarom beperken moderne apparaten de laadsnelheid en temperatuur om de levensduur te verlengen.

De toekomst van energieopslag

Vandaag staan we aan de vooravond van een nieuwe fase. Onderzoekers werken aan vastestofbatterijen, waarbij de vloeibare elektrolyt volledig wordt vervangen door een vaste geleidende laag. Dat belooft hogere energiedichtheid, sneller laden en minder brandgevaar. Ook natrium-ionbatterijen zijn in opkomst: ze gebruiken het veel voorkomende natrium in plaats van zeldzaam lithium. Ze zijn goedkoper en milieuvriendelijker, al is de energiedichtheid nog iets lager.

Daarnaast groeit de aandacht voor recycling en hergebruik. Oude accucellen worden steeds vaker ontmanteld, waarbij waardevolle metalen worden teruggewonnen. De circulaire batterij-industrie is in volle ontwikkeling, want zonder recycling dreigt de energietransitie zijn eigen grondstoftekort te veroorzaken.

De stille motor van de toekomst

De batterij begon als een stapel metalen schijfjes en groeide uit tot het kloppende hart van onze digitale samenleving. Zonder haar geen draagbare elektronica, geen elektrische voertuigen en geen duurzame energietransitie. Toch blijft de kern hetzelfde als bij Volta’s eerste stapel: chemische energie omzetten in elektrische, en weer terug. Twee eeuwen na haar geboorte is de batterij nog steeds in ontwikkeling en wordt deze kleiner, krachtiger en slimmer. Ze is misschien onzichtbaar in onze apparaten, maar ze bepaalt in stilte het tempo van de technologische vooruitgang.

De afbeeldingen bij dit artikel zijn gemaakt door AI.

