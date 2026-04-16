44 - De geschiedenis van Bluetooth: van kabelwarboel tot onzichtbare lijm tussen apparaten

Als je nu een draadloze koptelefoon koppelt, een muis gebruikt zonder kabel of in de auto automatisch je telefoon hoort overgaan, voelt dat allemaal vanzelfsprekend. Je zet Bluetooth aan, er verschijnt een lijstje apparaten, je klikt, klaar. Geen kabels, geen poorten, geen gedoe. Maar achter dat blauwe icoontje schuilt een verrassend lang en doelgericht traject: een zoektocht naar een universele, goedkope en energiezuinige manier om apparaten op korte afstand met elkaar te laten praten.

Die zoektocht begint midden jaren negentig, bij Ericsson in Zweden. Daar werkt een Nederlandse ingenieur, Jaap Haartsen, aan iets wat in eerste instantie niet meer is dan een “short link radio”: een korte afstandsradioverbinding om kabels tussen mobiele telefoons en randapparatuur overbodig te maken. Dat idee groeit in een paar jaar tijd uit tot een wereldwijde standaard, gedragen door vrijwel alle grote namen in de elektronica. En ergens onderweg krijgt het project een naam die rechtstreeks uit de Vikinggeschiedenis lijkt te komen: Bluetooth.

In dit artikel lopen we de weg af van die eerste experimenten bij Ericsson tot de moderne Bluetooth versies die onze koptelefoons, auto’s, horloges, sensoren en laptops met elkaar verbinden. Met onderweg aandacht voor de techniek, de kinderziektes, de marketing en de manier waarop Bluetooth een onzichtbare, maar cruciale rol in het dagelijks leven is gaan spelen.

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