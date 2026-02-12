38 - De geschiedenis van de diode: van stroomklepje tot lichtrevolutie

Als je ’s avonds het licht aandoet en ziet hoe helder en zuinig ledverlichting is, sta je waarschijnlijk niet stil bij de weg die deze technologie heeft afgelegd. Toch behoort de led tot de meest invloedrijke technologische ontwikkelingen van de 20ste en 21ste eeuw. Wat begon als een simpel idee – een elektrisch component dat stroom in één richting laat lopen – is uitgegroeid tot een alomtegenwoordige lichtbron in woningen, elektronische apparaten, verkeerslichten, auto’s en miljoenen andere toepassingen. In dit artikel nemen we je mee van de eerste ontdekking van elektrische diodes tot de moderne ledverlichting zoals we die vandaag kennen.

De diode: het elektronische eenrichtingsventiel

De basis van de led ligt bij een veel ouder concept: de diode. Led is de afkorting van Light Emitting Diode, dus licht-emitterende diode of lichtuitstralende diode. Een diode is een halfgeleidercomponent die elektrische stroom in slechts één richting doorlaat. Dat klinkt simpel, maar op het moment van ontdekking was het baanbrekend. In 1867 ontdekte de natuurkundige Karl Ferdinand Braun dat bepaalde sulfidekristallen stroom in één richting lieten lopen, een effect dat decennia later zou worden verklaard door de ontwikkeling van de halfgeleiderfysica.

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