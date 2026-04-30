45 - De geschiedenis van wifi: hoe een Nederlandse vinding de wereld draadloos maakte

Als je vandaag thuis op de bank een serie streamt, op zolder een videogesprek voert terwijl beneden slimme lampen reageren op een app, voelt dat volkomen normaal. Internet is overal in huis. Het hangt onzichtbaar in de lucht, altijd beschikbaar, altijd klaar. Pas als de verbinding wegvalt, merk je hoe afhankelijk we ervan zijn geworden. Dat was ooit totaal anders.

Er was een tijd dat internet thuis betekende dat één computer met een kabel aan de muur hing. De telefoonlijn was bezet, het modem piepte, en wie in een andere kamer wilde werken, had pech. Internet had letterlijk een vaste plek. Dat die verbinding ooit draadloos zou worden, was in die tijd eerder een experiment dan een vanzelfsprekend toekomstbeeld.

Toch begon precies daar de weg naar wifi: een technologie die uitgroeide van niche-experiment tot onzichtbare infrastructuur onder het moderne leven. En opvallend genoeg begint dat verhaal voor een belangrijk deel in Nederland.

De wortels liggen in Nieuwegein

Hoewel veel mensen denken dat wifi pas ontstond toen de eerste thuisrouters verschenen, gaat de geschiedenis verder terug. Al in 1987 werd bij NCR in Nieuwegein een eerste prototype van WaveLAN gedemonstreerd. Dat systeem was bedoeld om apparaten draadloos met een netwerk te verbinden; een radicale gedachte in een tijd waarin bekabeling de norm was. Wat begon als experimenteel netwerksysteem groeide in de jaren erna uit tot een serieuze technologische basis voor wat later wifi zou worden.

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