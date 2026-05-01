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Het Hoofdbestuur van HCC en de medewerkers van het Verenigingsbureau stellen zich voor

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HCC
Team HB en VB

HCC heeft vele regionale afdelingen in Nederland en Vlaanderen en vele Interessegroepen die worden geleid door enthousiaste vrijwilligers. Zij krijgen ondersteuning van de medewerkers op het Verenigingsbureau in Haarlem en van het Hoofdbestuur van HCC. Maar wie zijn zij?

Esther Arntz 250x250 Esther Arntz-de Jong is coördinator Ledenadministratie bij HCC. Ze houdt zich met name bezig met contact met de leden en het overzien van de processen van de Ledenadministratie.
Nina Bruin 250x250 Nina Bruin is medewerker Ledenadministratie en AVG-officer bij HCC. Dit laatste betekent dat zij gevraagd en ongevraagd adviseert op alle gebieden die te maken hebben met privacy-regelgeving.
Rob Coenraads 120x120 Rob Coenraads is hoofdredacteur/uitgever van PC-Active, het verenigingsmagazine van HCC, en van pcactive.nl. Daarnaast is hij medewerker marketingcommunicatie en bestuurslid van diverse Groeperingen.
Wim Hendriks 250x250 Wim Hendriks is Penningmeester van het Hoofdbestuur, administrateur bij de afdeling FinAd en verantwoordelijk voor de dagelijkse financiële zaken.
Henk van Leersum Henk van Leersum is Hoofdbestuurslid voor Groeperingen en Evenementen.
Marco Mekenkamp

Marco Mekenkamp is eindredacteur van PC-Active, medewerker communicatie HCC en websitebeheerder hcc.nl en pcactive.nl
Nader Sadrizadeh 250x250 Nader Sadrizadeh is medewerker financiële administratie en zorgt ervoor dat Regio’s en Interessegroepen zonder financiële zorgen hun activiteiten kunnen organiseren
Wijnand van Swaaij 120x120 Wijnand van Swaaij is voorzitter/secretaris van het Hoofdbestuur 
Petra Waaijer 250x250 Petra Waaijer is coördinator Algemene Zaken

 

Dit is niet alleen een leuk team van mensen, voor elke persoon kan in de functieomschrijving ook 'manusje-van-alles' worden toegevoegd. Niemand is namelijk te beroerd om zaken op te pakken die buiten de feitelijke functieomschrijving ligt. De saamhorigheid in de groep is groot, en dat is zeker ook te merken wanneer deze mensen tezamen verschijnen op evenementen zoals de HCC!kennisdag.

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