Het Hoofdbestuur van HCC en de medewerkers van het Verenigingsbureau stellen zich voor

HCC heeft vele regionale afdelingen in Nederland en Vlaanderen en vele Interessegroepen die worden geleid door enthousiaste vrijwilligers. Zij krijgen ondersteuning van de medewerkers op het Verenigingsbureau in Haarlem en van het Hoofdbestuur van HCC. Maar wie zijn zij?
Esther Arntz-de Jong is coördinator Ledenadministratie bij HCC. Ze houdt zich met name bezig met contact met de leden en het overzien van de processen van de Ledenadministratie.
Nina Bruin is medewerker Ledenadministratie en AVG-officer bij HCC. Dit laatste betekent dat zij gevraagd en ongevraagd adviseert op alle gebieden die te maken hebben met privacy-regelgeving.
Rob Coenraads is hoofdredacteur/uitgever van PC-Active, het verenigingsmagazine van HCC, en van pcactive.nl. Daarnaast is hij medewerker marketingcommunicatie en bestuurslid van diverse Groeperingen.
Wim Hendriks is Penningmeester van het Hoofdbestuur, administrateur bij de afdeling FinAd en verantwoordelijk voor de dagelijkse financiële zaken.
Dit is niet alleen een leuk team van mensen, voor elke persoon kan in de functieomschrijving ook 'manusje-van-alles' worden toegevoegd. Niemand is namelijk te beroerd om zaken op te pakken die buiten de feitelijke functieomschrijving ligt. De saamhorigheid in de groep is groot, en dat is zeker ook te merken wanneer deze mensen tezamen verschijnen op evenementen zoals de HCC!kennisdag.