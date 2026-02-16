Digitale Wilsverklaring van Voor-Morgen met ruim 65 procent korting voor HCC-leden

Leden van HCC kunnen een digitale wilsverklaring bij Voor-Morgen vastleggen met een enorme korting. Niet HCC-leden betalen 1e jaar 47,50 euro en 2e jaar 28,50 euro. Leden van HCC betalen nu zowel 1e jaar 12 euro, als 2e jaar 12 euro. Dat is ruim 65 procent korting: je bespaart 52 euro. Als HCC-lid betaal je vanaf het 3e jaar de reguliere prijs van 28,50 euro. Maar wat is een digitale wilsverklaring?

Wat is wilsonbekwaam?

Zolang je wilsbekwaam bent, kun je zelf beslissen over jouw medische behandeling en verzorging. Ook kun je de gevolgen van de door jou gemaakte keuzes inschatten en overzien. Als je dat niet meer kunt, ben je wilsonbekwaam.

Binnen de zorg speelt wilsonbekwaamheid een belangrijke rol. Als je zelf niet meer kunt beslissen, moeten anderen, bijvoorbeeld artsen, voor jou keuzes maken.

Wilsonbekwaamheid kan het gevolg zijn van een langdurige ziekte zoals dementie, maar kan ook plotseling gebeuren. Bijvoorbeeld door een auto-ongeluk of een hart- of herseninfarct.

Op het moment dat iemand wilsonbekwaam is, kunnen er geen juridische en zorgbeslissingen meer genomen worden. Het is van groot belang om je zorgwensen vooraf vast te leggen als je wilsbekwaam bent. Als je daarna wilsonbekwaam wordt, weten je vertegenwoordiger én je naasten wat zij moeten doen.

Wilsverklaring

Je wensen voor verzorging en behandeling leg je vast in wilsverklaringen. Of je wel of niet gereanimeerd wenst te worden, en wanneer, tot waar je behandeld wilt blijven worden en hoe, en, wanneer je in een bepaalde situatie mogelijk euthanasie wenst.

Deze verklaringen zijn van grote waarde voor zowel naasten als medisch personeel. Het is belangrijk om de inhoud van de verklaring regelmatig duidelijk te bespreken met je (huis)arts en familie, zodat iedereen volledig op de hoogte is van jouw wensen mocht je wilsonbekwaam worden.

Digitale wilsverklaring

In je Digitale Wilsverklaring leg je vast welke behandeling je dan wel of niet wenst. Ook leg je vast door wie je verzorgd wil worden. Een euthansieverzoek kun je ook vastleggen. Digitaal betekent 24/7 beschikbaar en aanpasbaar. Dankzij iDIN staat je identiteit vast en door de jaarlijkse update is jouw wilsverklaring altijd actueel. Dankzij de Unieke Code staat met 100 procent zekerheid vast dat het getoonde document ook echt de laatste is. Daarnaast is er, zoals het KNMG dat vereist, veel ruimte voor persoonlijke tekst en toelichtingen. Uniek is de mogelijkheid om een persoonlijke video op te nemen. Dát geeft zorgverleners comfort, houvast bij je wensen.

Opstellen

Het opstellen zelf is eenvoudig. In de voorbereiding gaat wat tijd zitten. Om je te helpen heeft Voor-Morgen daarvoor een duidelijk Stappenplan ontwikkeld. Hierin vind je de vragen die je bij het opstellen gaat beantwoorden. Het Stappenplan vind je op de website.

In het Stappenplan staat per wilsverklaring een toelichting op de vragen die je moet beantwoorden. Ook geven we je antwoordmogelijkheden. Als je over die zaken vooraf goed hebt nagedacht, is het invullen eenvoudig. Het Stappenplan is ook erg handig bij het overleg met je naasten. Kom je er toch niet uit, dan helpen wij je graag!

Profiteren van dit HCC-ledenvoordeel

Als je wilt profiteren van dit ledenvoordeel, dan vind je hieronder (achter inlog voor HCC-leden) de specifieke informatie.

De rest van dit artikel is alleen beschikbaar voor HCC-leden. Ben je HCC-lid? Om het gehele artikel te lezen dien je ingelogd te zijn. Nog geen HCC-lid? Word nu lid en kies je welkomstgeschenk!