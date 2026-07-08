8 juli 2026, OHRA

Grip op geld is op dit moment belangrijker dan ooit. Je kunt je geld immers maar een keer uitgeven. Daarom is het goed om te weten hoe je er zo optimaal mogelijk mee kunt omgaan. Zeker als je in een nieuwe situatie komt. Bijvoorbeeld als je kinderen krijgt, gaat scheiden of een onverwachte rekening voor je kiezen krijgt. OHRA helpt je hier graag mee. Zodat geldzorgen geen kopzorgen worden. En, we helpen je ook als je niet verzekerd bent bij OHRA.

Krijg én houd je geldzaken op orde. Met de Nibud Geldplannen via OHRA

Als collectief zorgverzekerde bij OHRA heb je recht op het pakket OHRA Gezond. Met diensten om gezond en vitaal te worden en te blijven. Met de online geldplannen van het Nibud krijgt snel inzicht in je (nieuwe) uitgaven. Zo voorkom je betalingsachterstanden of lukt het je om iedere maand wat over te houden. Er is een geldplan voor iedere situatie. Van het Geldplan ‘Beter rondkomen’ tot het Geldplan ‘Bijna pensioen’. Jij kiest het plan dat het beste bij jouw situatie past. Uiteraard blijft alles anoniem en alleen voor jou inzichtelijk.

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De OHRA Budget Assistent. Hulp voor iedereen

Als het gaat om je financiën, is duidelijke informatie en een goede wegwijzer naar de juiste instanties erg belangrijk. Maar vaak verdwaal je in de enorme hoeveelheid, vaak versnipperde, informatie die beschikbaar is. De OHRA Budget Assistent brengt alle informatie en relevante instanties overzichtelijk bij elkaar. En: hij is er voor iedereen. Dus ook als je niet verzekerd bent bij OHRA, kun je ‘m gebruiken. Waarom? Omdat wij vinden dat iedereen recht heeft op een financieel zorgeloos leven.

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