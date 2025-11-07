Je wereld verandert door AI met 28 procent korting

7 november 2025, Marco Mekenkamp

Kunstmatige intelligentie (AI) is allang geen toekomstmuziek meer. Het is een technologie die ons dagelijks leven steeds meer beïnvloedt. Leer Ai beter te begrijpen met de special ‘Je wereld verandert door AI’ die je als lid van HCC met 28% korting kunt aanschaffen.

Kunstmatige intelligentie dringt op steeds meer terreinen door. Je kunt er niet alleen maar teksten en afbeeldingen mee maken, maar AI kan je inmiddels ook helpen met koken, je conditie op peil houden, vakanties voor je bedenken, je financiën beheren, je huis slimmer maken en je productiviteit verhogen. Natuurlijk heeft AI ook zijn beperkingen en zitten er andere kanten aan, zoals ethische bezwaren. Die worden ook belicht in de 116 pagina’s tellende special Je wereld verandert door AI.

Ontdek met deze special hoe je met AI je leven een stuk makkelijker kunt maken en welke tools je daarvoor kunt gebruiken. Dat lees je al in deze PC-Active 345 in de artikelen ‘AI eenvoudig uitgelegd’ op de pagina’s 38-40 en in ‘Aan de slag met prompts’ op de pagina’s 42-45.

Deze special kost in de winkel € 13,99. Ben je lid van HCC, dan betaal je slechts € 9,99 inclusief verzendkosten.

