Speciaal voor HCC-leden biedt OHRA extra korting

28 augustus 2026, OHRA

Veel mensen zijn niet graag bezig met verzekeren. Het levert vaak veel gedoe op, het is ingewikkeld en je voelt je niet geholpen als het erop aankomt. Maar bij OHRA is dat anders. Jou helpen en een oplossing vinden is voor ons al 100 jaar de normaalste zaak van de wereld. En we willen dat elke dag weer beter doen. Met eerlijke, duidelijke taal, oprechte betrokkenheid en makkelijke oplossingen.

Vind de beste autoverzekering voor jou

Heb je net een nieuwe of tweedehandsauto gekocht of op het oog? Als lid van HCC regel je bij OHRA jouw autoverzekering zonder gedoe en tegen een betaalbare premie. Met de speciale korting voor HCC leden, kun je je auto verzekeren zoals jij dat wilt. Of je nu op brandstof rijdt of elektrisch. Stel je verzekering eenvoudig zelf samen en sluit de autoverzekering af die het beste bij je past. Bereken hier je premie.

Nu: extra korting op OHRA verzekeringen voor leden van HCC

Ook op andere verzekeringen van OHRA krijg je als lid van HCC korting. En dit is echt hét moment om een verzekering af te sluiten bij OHRA, want op bijna elke verzekering geldt tijdelijk een extra kortingsactie. Sluit je nu een OHRA verzekering af, dan ontvang je tijdelijk 1 jaar lang extra korting, bovenop je huidige collectiviteitskortingspercentage:

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