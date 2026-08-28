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Speciaal voor HCC-leden biedt OHRA extra korting

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HCC

Veel mensen zijn niet graag bezig met verzekeren. Het levert vaak veel gedoe op, het is ingewikkeld en je voelt je niet geholpen als het erop aankomt. Maar bij OHRA is dat anders. Jou helpen en een oplossing vinden is voor ons al 100 jaar de normaalste zaak van de wereld. En we willen dat elke dag weer beter doen. Met eerlijke, duidelijke taal, oprechte betrokkenheid en makkelijke oplossingen.

Vind de beste autoverzekering voor jou
Heb je net een nieuwe of tweedehandsauto gekocht of op het oog? Als lid van HCC regel je bij OHRA jouw autoverzekering zonder gedoe en tegen een betaalbare premie. Met de speciale korting voor HCC leden, kun je je auto verzekeren zoals jij dat wilt. Of je nu op brandstof rijdt of elektrisch. Stel je verzekering eenvoudig zelf samen en sluit de autoverzekering af die het beste bij je past. Bereken hier je premie.

Nu: extra korting op OHRA verzekeringen voor leden van HCC
Ook op andere verzekeringen van OHRA krijg je als lid van HCC korting. En dit is echt hét moment om een verzekering af te sluiten bij OHRA, want op bijna elke verzekering geldt tijdelijk een extra kortingsactie. Sluit je nu een OHRA verzekering af, dan ontvang je tijdelijk 1 jaar lang extra korting, bovenop je huidige collectiviteitskortingspercentage:

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De rest van dit artikel is alleen beschikbaar voor HCC-leden. Ben je HCC-lid? Om het gehele artikel te lezen dien je ingelogd te zijn. Nog geen HCC-lid? Word nu lid en kies je welkomstgeschenk!

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