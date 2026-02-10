Ga direct naar inhoud

33 K Leden

26 interessegroepen

18 Regio's

20+ Ledenvoordelen

Contact

Webmail

Zoeken

HCC wordtlid banner

Actie banner

Let op dit moment is inloggen niet mogelijk.

OHRA rechtsbijstandsverzekering actie 1 jaar lang 15 procent extra korting

Deel dit artikel

,

HCC

Onder de rechtsbijstandverzekering vallen allerlei soorten conflicten. Denk aan problemen met spullen die je koopt. Of een conflict over de verkoop van je auto. Wanneer je ruzie hebt en er niet uitkomt met elkaar, dan vallen de juridische kosten om het conflict op te lossen onder je rechtsbijstandverzekering.

250213 generiek bram yesIs een rechtsbijstandsverzekering zinvol?
En of een rechtsbijstandverzekering zinvol is. Want een conflict kan zomaar ontstaan. Sterker nog, in de afgelopen jaren kwamen burenruzies en conflicten over online aankopen steeds vaker voor. Lukt het niet om het conflict samen op te lossen en heb je juridische hulp nodig, bijvoorbeeld van een advocaat? Dan hangt daar vaak een pittig prijskaartje aan. Met een rechtsbijstandverzekering ben je bij een conflict verzekerd van juridische steun.

Voordelen van OHRA

  • Binnen 3 minuten verzekerd
  • Voor jou en je gezin
  • Telefonisch advies van een jurist
  • Hulp van een jurist of advocaat

Nu tijdelijk met extra actiekorting

  • Nu, 1 jaar lang 15% extra korting, wanneer je deze verzekering tussen 11 februari en 10 mei 2026 afsluit
  • Kijk voor meer informatie op onze website

OHR001 100 jaar logo DB

Vorige blogpost

Actueel

Warning: getimagesize(images/2026/02/u_fg0tkeqgiy-secured-7336106_1280.png): Failed to open stream: No such file or directory in /disk/site/hcc.nl/landelijk/hccnl/www/templates/hccfenix/html/mod_articles_latest/default.php on line 52

Warning: Trying to access array offset on false in /disk/site/hcc.nl/landelijk/hccnl/www/templates/hccfenix/html/mod_articles_latest/default.php on line 52
alt="Tekening van laptopscherm met het woord Secured">

Nieuws

Windows-certificaten voor Secure Boot verlopen in juni

11 februari 2026

Warning: getimagesize(images/2026/02/oleksandrpidvalnyi-telework-6795505_1280.jpg): Failed to open stream: No such file or directory in /disk/site/hcc.nl/landelijk/hccnl/www/templates/hccfenix/html/mod_articles_latest/default.php on line 52

Warning: Trying to access array offset on false in /disk/site/hcc.nl/landelijk/hccnl/www/templates/hccfenix/html/mod_articles_latest/default.php on line 52
alt="Thuiswerker op laptop">

Nieuws

ACM eist duidelijkere en eerlijkere informatie van telecomaanbieders over vast internet

10 februari 2026

Warning: getimagesize(images/2026/02/pexels-polina-tankilevitch-6928878.jpg): Failed to open stream: No such file or directory in /disk/site/hcc.nl/landelijk/hccnl/www/templates/hccfenix/html/mod_articles_latest/default.php on line 52

Warning: Trying to access array offset on false in /disk/site/hcc.nl/landelijk/hccnl/www/templates/hccfenix/html/mod_articles_latest/default.php on line 52
alt="Beoordelen van papieren boekhouding">

Nieuws

Online boekhouden voor HCC-leden: zo houd je zelf de regie over je administratie

9 februari 2026

Warning: getimagesize(images/2026/02/ugoxuqu-networking-1626665_1280.jpg): Failed to open stream: No such file or directory in /disk/site/hcc.nl/landelijk/hccnl/www/templates/hccfenix/html/mod_articles_latest/default.php on line 52

Warning: Trying to access array offset on false in /disk/site/hcc.nl/landelijk/hccnl/www/templates/hccfenix/html/mod_articles_latest/default.php on line 52
alt="Nullen en eentjes op een ciomputer">

Nieuws

Rijksoverheid slecht voorbereid op quantumdreiging, waarschuwt Algemene Rekenkamer

9 februari 2026

Warning: getimagesize(images/shutterstock_1914585706-2.jpg): Failed to open stream: No such file or directory in /disk/site/hcc.nl/landelijk/hccnl/www/templates/hccfenix/html/mod_articles_latest/default.php on line 52

Warning: Trying to access array offset on false in /disk/site/hcc.nl/landelijk/hccnl/www/templates/hccfenix/html/mod_articles_latest/default.php on line 52
alt="Chips met EU vlag">

Nieuws

Waarom Europese alternatieven voor Amerikaanse technologie in Nederland (nog?) maar moeilijk doorbreken

8 februari 2026

'Meld je aan voor de nieuwsbrief'

'Abonneer je nu op een of meerdere van onze nieuwsbrieven en blijf op de hoogte van onze activiteiten!'

Aanmelden