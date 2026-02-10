OHRA rechtsbijstandsverzekering actie 1 jaar lang 15 procent extra korting

Onder de rechtsbijstandverzekering vallen allerlei soorten conflicten. Denk aan problemen met spullen die je koopt. Of een conflict over de verkoop van je auto. Wanneer je ruzie hebt en er niet uitkomt met elkaar, dan vallen de juridische kosten om het conflict op te lossen onder je rechtsbijstandverzekering.
Is een rechtsbijstandsverzekering zinvol?
En of een rechtsbijstandverzekering zinvol is. Want een conflict kan zomaar ontstaan. Sterker nog, in de afgelopen jaren kwamen burenruzies en conflicten over online aankopen steeds vaker voor. Lukt het niet om het conflict samen op te lossen en heb je juridische hulp nodig, bijvoorbeeld van een advocaat? Dan hangt daar vaak een pittig prijskaartje aan. Met een rechtsbijstandverzekering ben je bij een conflict verzekerd van juridische steun.
