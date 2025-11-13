HCC-ledenvoordeel - Vrijheid begint bij zekerheid

Bij OHRA staan zekerheid en vrijheid voorop. Want bij OHRA krijg je veel zekerheid voor je geld. Bijvoorbeeld met de Fysio Meeneemservice waarmee je tot 9 behandelingen meeneemt naar het nieuwe jaar. Maar ook met ruime keuzevrijheid: jij kiest zelf je zorgverlener, zoals je fysio, ziekenhuis of specialistische kliniek, en de rekening wordt in de meeste gevallen volledig vergoed. Je hebt tot en met 31 december om alles rondom je zorgverzekering te regelen.
Maar… de tijd gaat sneller dan je denkt. Verdiep je daarom nu vast even in de collectieve OHRA Zorgverzekering.
Ruime zekerheid
Naast ruime keuzevrijheid en de Fysio Meeneemservice profiteer je bij OHRA ook van:
- Een volledige vergoeding van spoedeisende zorg. Wereldwijd, bij elke aanvullende verzekering
- De mogelijkheid om op je premie te besparen of je kosten te spreiden
- Online geestelijke gezondheidszorg zodat je thuis geholpen kunt worden
Plus: collectieve meerwaarde
Met de collectieve OHRA Zorgverzekering via HCC krijg je bovendien collectieve méérwaarde:
Dan ben je mooi op tijd. En: het hele gezin is welkom!
Meer verzekeringen van OHRA
Bij OHRA kun je ook terecht voor andere collectieve verzekeringen. Vaak met collectieve korting. Denk aan je huisdier, je woning of je spullen. Misschien ook iets voor jou? Neem een kijkje – je regelt het makkelijk online.