HCC-ledenvoordeel - Vrijheid begint bij zekerheid

13 november 2025

Bij OHRA staan zekerheid en vrijheid voorop. Want bij OHRA krijg je veel zekerheid voor je geld. Bijvoorbeeld met de Fysio Meeneemservice waarmee je tot 9 behandelingen meeneemt naar het nieuwe jaar. Maar ook met ruime keuzevrijheid: jij kiest zelf je zorgverlener, zoals je fysio, ziekenhuis of specialistische kliniek, en de rekening wordt in de meeste gevallen volledig vergoed. Je hebt tot en met 31 december om alles rondom je zorgverzekering te regelen.

Maar… de tijd gaat sneller dan je denkt. Verdiep je daarom nu vast even in de collectieve OHRA Zorgverzekering.

Ruime zekerheid

Naast ruime keuzevrijheid en de Fysio Meeneemservice profiteer je bij OHRA ook van:

Een volledige vergoeding van spoedeisende zorg. Wereldwijd, bij elke aanvullende verzekering

De mogelijkheid om op je premie te besparen of je kosten te spreiden

Online geestelijke gezondheidszorg zodat je thuis geholpen kunt worden

Plus: collectieve meerwaarde

Met de collectieve OHRA Zorgverzekering via HCC krijg je bovendien collectieve méérwaarde:

Korting Tot 10% collectieve korting op bepaalde aanvullende verzekeringen Gratis module op de basisverzekering

Vitaler worden en blijven OHRA Gezond : standaard bij de collectieve OHRA Zorgverzekering

Met o.a. een gezondheidscheck, well-being platform, online mindfulness

Nieuw: een slaapscan en contentplatform bij Hallo Slaap! OHRA Assistenten

Hulp voor iedereen –

verzekerd bij OHRA of niet OHRA Zorg assistent – steun in de rug voor mantelzorgers

OHRA Budget assistent – hulp bij financiële stress

OHRA Coach assistent – doe het zelf workshop



Regel het direct!

Dan ben je mooi op tijd. En: het hele gezin is welkom!

Overstappen naar OHRA Al verzekerd bij OHRA? Doe dit uiterlijk 31 december

Je huidige verzekering wordt automatisch opgezegd

Je bent verzekerd bij OHRA per 1 januari Meer informatie & overstappen Tevreden? Dan hoef je niks te doen!

Je zorgpakket wijzigen? Doe dit uiterlijk 31 december via Mijn OHRA Zorgverzekering Direct wijzigen



Meer verzekeringen van OHRA

