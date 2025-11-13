HCC-ledenvoordeel - Vrijheid begint bij zekerheid

Ga direct naar inhoud

HCC

Bij OHRA staan zekerheid en vrijheid voorop. Want bij OHRA krijg je veel zekerheid voor je geld. Bijvoorbeeld met de Fysio Meeneemservice waarmee je tot 9 behandelingen meeneemt naar het nieuwe jaar. Maar ook met ruime keuzevrijheid: jij kiest zelf je zorgverlener, zoals je fysio, ziekenhuis of specialistische kliniek, en de rekening wordt in de meeste gevallen volledig vergoed. Je hebt tot en met 31 december om alles rondom je zorgverzekering te regelen.

Maar… de tijd gaat sneller dan je denkt. Verdiep je daarom nu vast even in de collectieve OHRA Zorgverzekering.

Ruime zekerheid
Naast ruime keuzevrijheid en de Fysio Meeneemservice profiteer je bij OHRA ook van:

  • Een volledige vergoeding van spoedeisende zorg. Wereldwijd, bij elke aanvullende verzekering
  • De mogelijkheid om op je premie te besparen of je kosten te spreiden
  • Online geestelijke gezondheidszorg zodat je thuis geholpen kunt worden

Plus: collectieve meerwaarde
Met de collectieve OHRA Zorgverzekering via HCC krijg je bovendien collectieve méérwaarde:

 Korting
  • Tot 10% collectieve korting op bepaalde aanvullende verzekeringen

 Gratis module op de basisverzekering
 Vitaler worden en blijven
  • OHRA Gezond: standaard bij de collectieve OHRA Zorgverzekering
  • Met o.a. een gezondheidscheck, well-being platform, online mindfulness
  • Nieuw: een slaapscan en contentplatform bij Hallo Slaap!

 OHRA Assistenten
 Hulp voor iedereen –
 verzekerd bij OHRA of niet


Regel het direct!
Dan ben je mooi op tijd. En: het hele gezin is welkom!

 Overstappen naar OHRA  Al verzekerd bij OHRA?
  • Doe dit uiterlijk 31 december
  • Je huidige verzekering wordt automatisch opgezegd
  • Je bent verzekerd bij OHRA per 1 januari

 Meer informatie & overstappen
  • Tevreden? Dan hoef je niks te doen!
  • Je zorgpakket wijzigen? Doe dit uiterlijk 31 december via Mijn OHRA Zorgverzekering

 Direct wijzigen

 
Meer verzekeringen van OHRA
Bij OHRA kun je ook terecht voor andere collectieve verzekeringen. Vaak met collectieve korting. Denk aan je huisdier, je woning of je spullen. Misschien ook iets voor jou? Neem een kijkje – je regelt het makkelijk online.

