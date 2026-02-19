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TIJDELIJK UITVERKOCHT WOOX MX0131 powerbank 10.000 mAh met korting en geen verzendkosten

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HCC
WOOX powerbank

Wegens groot succes is deze powerbank opnieuw tijdelijk uitverkocht. Wanneer je als lid van HCC deze WOOX MX0131 powerbank met een capaciteit van maar liefst 10.000 mAh aanschaft, dan betaal je slechts 14,95 euro en geen verzendkosten. Zo bespaar je maar liefst 7 euro!

MX00131 w2WOOX staat bekend om slimme en betaalbare oplossingen en biedt sinds kort de compacte stijlvolle powerbank MX0131 aan met een capaciteit van 10.000 mAh. In PC-Active 345 stond al de review waar hij liefst 4,5 van de 5 sterren kreeg. Hij is leverbaar in zwart of wit, ongeveer zo groot als een smartphone (140 x 70 x 14 mm) en weegt 232 gram.

Handig zijn de drie geïntegreerde kabels van 13 cm met usb-c, Lightning en usb-a, waardoor je geen losse kabels nodig hebt. Aan de voorzijde bevinden zich 3 extra poorten: een usb-c-poort voor laden en opladen, plus een usb-a-poort en een tweede usb-c-poort voor het voeden van apparaten. Alle usb-uitgangen ondersteunen snelladen tot 22,5 watt, maar dit is wel afhankelijk van het aangesloten apparaat. Een display toont de resterende capaciteit in procenten en geeft aan wanneer snelladen actief is. Met een energie-inhoud van 37 Wh voldoet de powerbank aan internationale richtlijnen voor handbagage. Afhankelijk van het toestel kun je een smartphone gemiddeld twee tot drie keer volledig opladen. De MX0131 is ideaal voor onderweg, als noodvoorziening of tijdens festivals. De stevige behuizing en geïntegreerde kabels maken hem bijzonder praktisch.

De adviesprijs bedraagt € 14,99 excl. verzendkosten, HCC-leden betalen € 14,95 inclusief gratis verzending! Ga naar https://kingkees.eu/shop/ws-/woox/products/woox-mx0131-powerbank-10-0x2e-000mah-zoals-gezien-in-pc-active-345 en voer de onderstaande kortingscode in.

De rest van dit artikel is alleen beschikbaar voor HCC-leden. Ben je HCC-lid? Om het gehele artikel te lezen dien je ingelogd te zijn. Nog geen HCC-lid? Word nu lid en kies je welkomstgeschenk!

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